Rosja na Biennale w Wenecji. Kuratorką jest córka generała FSB. Protest polskiej ministry

Ministrowie kultury oraz spraw zagranicznych 22 państw, w tym Polski, podpisali się pod protestem przeciw udziałowi Rosji w 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji. Zaapelowali do organizatorów o zmianę decyzji. KE rozważa cofnięcie dotacji.

Publikacja: 14.03.2026 11:11

Pawilon Polski w Wenecji

Pawilon Polski w Wenecji

Foto: fot. Bartosz Górka/ MKiDN

Jacek Cieślak

Protest podpisała Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zaś Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowczo sprzeciwia się uczestnictwu Federacji Rosyjskiej w tegorocznym Biennale w Wenecji. Tak prestiżowa, międzynarodowa impreza nie może być platformą budowania soft power kraju, który swoją siłę postanowił demonstrować poprzez zbrojną agresję.

Artysta służalczy wobec zbrodniarza staje się współwinny jego zbrodni

Marta Cienkowska, ministra kultury

Protest przeciwko udziałowi Rosji w Biennale

„Artysta służalczy wobec zbrodniarza staje się współwinny jego zbrodni – napisała na portalu X Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. – Kultura milcząca wobec mordowania ludzi staje się kulturą śmierci i terroru. Nie wolno milczeć, choćby »Już biegli wychylać wino, / Sprzedawać białe rozgwiazdy«. Szczególnie my, Polacy, mamy obowiązek protestować przeciwko jakiejkolwiek obecności przedstawicieli bandyckiego państwa w miejscach, które swoją rangą mogłyby legitymizować ich zbrodniczą działalność. Dlatego bez wahania podpisałam się dziś pod apelem 22 ministrów kultury i spraw zagranicznych o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z udziału w 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji”.

Pod wspólnym protestem podpisali przedstawiciele najwyższych władz 22 państw, w tym: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy (inicjatora protestu), Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Ukrainy.

List zaadresowali do Pietrangela Buttafuoco – prezesa Biennale oraz Zarządu Biennale i przekazali do wiadomości włoskiego ministra kultury – Alessandro Giuli.

Ministrowie podkreślają, że przez ponad wiek Biennale w Wenecji było najważniejszą platformą wolności twórczej i wymiany kulturowej. Jednak instytucje kultury muszą być nie tylko ostoją znaczenia i rangi sztuki, lecz także moralnej odpowiedzialności.

Kultura była jednym z pierwszych i głównych celów ataków Rosji na Ukrainę. Stała się tym celem dlatego, że to ona jest fundamentem tożsamości i wspólnotowości, zwłaszcza tej państwowej. Kultura nie funkcjonuje na obrzeżach międzynarodowej polityki – jest jej osią i przyczyną, dlatego nie może pozostać obojętna.

Rosyjska kuratorka, córka generała FSB

Rosja zaplanowała w Wenecji projekt zatytułowany „Drzewo zakorzenione w niebie”, oparty na idei „wielojęzycznej polifonii kultur”. Zapowiadany jest udział około pięćdziesięciorga artystów z Rosji oraz innych krajów, m.in. Argentyny, Brazylii, Mali czy Meksyku.

Przypomnijmy, że w 2022 r. rosyjski pawilon został zamknięty po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, również dlatego, że kurator oraz artyści w proteście przeciwko napaści solidarnie wobec Ukrainy zrezygnowali z udziału w wystawie.

Jak pisze dwutygodnik.com, oburzenie budzi sama postać komisarki rosyjskiego pawilonu, Anastaziji Karniejewej, która ma powiązania z rosyjskimi służbami i przemysłem zbrojeniowym przez swojego ojca, emerytowanego generała Federalnej Służby Bezpieczeństwa i zastępcę dyrektora jednej z największych rosyjskich korporacji zbrojeniowych, Rostech, objętej sankcjami za udział w aneksji Krymu, producenta dronów i czołgów.

Marta Czyż przypomina, że w 2014 r. wraz z Jekateriną Ławrową, córką ministra spraw zagranicznych Rosji, założyła firmę doradczą w dziedzinie sztuki, Smart Art.

Pussy Riot szykuje protest

Z kolei Komisja Europejska skrytykowała La Biennale di Venezia za dopuszczenie Rosji. Zapowiedziała, że jeśli decyzja nie zostanie cofnięta, rozważy zawieszenie unijnego wsparcia dla instytucji. Grant warty jest 2 mln euro.

Organizatorzy La Biennale oświadczyli, że „odrzucają wszelkie formy cenzury w kulturze i sztuce”, dodając, że „Biennale, podobnie jak Wenecja, w dalszym ciągu jest miejscem dialogu, otwartości i wolności artystycznej”.

Ich obrona udziału Rosji spotkała się ze znaczną reakcją. Ponad 7 000 artystów, liderów kulturalnych, naukowców i decydentów podpisało list otwarty, w którym zwraca się do organizatorów Biennale o „potwierdzenie zasad etycznych” instytucji.

Prezesem Biennale od 2023 r. jest prawicowy dziennikarz Pietrangelo Buttafuoco, wybrany po sukcesie prawicy Giorgii Meloni w 2022 r. Jednak jej rząd konsekwentnie potwierdza swoje poparcie dla Kijowa. Zaś Alessandro Giuli, włoski minister kultury i bliski znajomy Buttafuoco, ujawnił włoskiej prasie, że rząd nie popiera powrotu Rosji na Biennale. Dodał jednak, że „ma obowiązek szanować” „wolny, autonomiczny wybór” organizatorów.

Anarchiczny rosyjski kolektyw artystyczny Pussy Riot, będący ofiarą putinowskich represji, w mediach społecznościowych zapowiedział protest jeszcze przed otwarciem Biennale 6 maja.

