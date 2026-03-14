Protest podpisała Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zaś Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowczo sprzeciwia się uczestnictwu Federacji Rosyjskiej w tegorocznym Biennale w Wenecji. Tak prestiżowa, międzynarodowa impreza nie może być platformą budowania soft power kraju, który swoją siłę postanowił demonstrować poprzez zbrojną agresję.

Protest przeciwko udziałowi Rosji w Biennale

„Artysta służalczy wobec zbrodniarza staje się współwinny jego zbrodni – napisała na portalu X Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. – Kultura milcząca wobec mordowania ludzi staje się kulturą śmierci i terroru. Nie wolno milczeć, choćby »Już biegli wychylać wino, / Sprzedawać białe rozgwiazdy«. Szczególnie my, Polacy, mamy obowiązek protestować przeciwko jakiejkolwiek obecności przedstawicieli bandyckiego państwa w miejscach, które swoją rangą mogłyby legitymizować ich zbrodniczą działalność. Dlatego bez wahania podpisałam się dziś pod apelem 22 ministrów kultury i spraw zagranicznych o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z udziału w 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji”.

Pod wspólnym protestem podpisali przedstawiciele najwyższych władz 22 państw, w tym: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy (inicjatora protestu), Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Ukrainy.