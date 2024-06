Nie będzie agencji zabytków, Ministerstwo Kultury łączy instytuty

– Agencja będzie miała możliwość przejmowania prawa własności zabytków, z którymi właściciele nie są w stanie sobie poradzić. Ma także poszukiwać możliwości finansowania programów rewitalizacyjnych w dużych miastach we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – opisywał Piotr Gliński.

Projekt Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa

Głównym jej zadaniem miało być prowadzenie prac konserwatorskich w niszczejących zabytkach i nadawanie im funkcji użytkowej, renowacją cennych obiektów historycznych. Miała realizować projekty samodzielnie, jak i we współpracy z właścicielami budynków. Jednym z rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy miało być stworzenie Państwowego Zasobu Zabytkowego, który miał objąć najcenniejsze obiekty. Te po przejęciu przez agencję i przeprowadzeniu prac konserwatorskich, miały być przekazywane samorządom lub sprzedawane podczas publicznych licytacji.

W poprzedniej kadencji projekt tej ustawy nie trafił do Sejmu, minister Gliński planował podjąć taki krok po wyborach, ale jak wiadomo po 15 października 2023 r. PiS nie było zdolne stworzyć koalicji rządowej i przeszło do opozycji. Obecna władza nie wróciła do tego projektu.

Co zrobił Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w ciągu dwóch lat działalności zrealizował m.in. wiele badań, organizował konferencje naukowe, promował nowe technologie w obiektach zabytkowych np. fotowoltaikę, przejął portal i magazyn Spotkania z Zabytkami, stworzył aplikacji MonumentApp, którą właśnie nagrodziła „Rzeczpospolita”.