Po raz pierwszy w historii mogą wejść do Pałacu zwiedzający.

- Są w nim skarby wielu narodów kultur, języków i tradycji, które w Rzeczpospolitej przez setki lat w sposób pokojowy tworzyły dobro naszego państwa. Wybraliśmy je z ponad 10 mln obiektów znajdujących się w posiadaniu Biblioteki Narodowej - mówił na wczorajszej uroczystości dr Tomasz Makowski, jej dyrektor. - Dziękujemy tą wystawa tym wszystkim, którzy stworzyli naszą wyobraźnię, stworzyli nas. Dziękujemy za bogactwo i precyzję języka, ciekawość świata, za nauczenie nas otwarcia na odmienność i różnorodność. To spojrzenie budowali Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Konopnicka i Orzeszkowa, Herbert i Gombrowicz, Górecki, Osiecka i Komeda. Otwarta 277 lat temu Biblioteka Narodowa zapracowała sobie na miano instytucji zaufania publicznego, dlatego tak wiele ludzi kultury i nauki przekazuje jej swoje spuścizny, aby wiecznotrwała instytucja mogła przechować je dla następnych pokoleń. To skarbiec piśmiennictwa Rzeczypospolitej, tego wszystkiego, co w naszej kulturze jest najszlachetniejsze, najpiękniejsze najważniejsze…

dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, otwiera Pałac Rzeczypospolitej Monika Kuc

Hanna Wróblewska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przypomniała z kolei, że w Bibliotece Narodowej jest jeszcze jeden ważny dokument - pakt da kultury, podpisany między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a społeczeństwem Polski kilkanaście lat temu. Pakt, który cały czas zobowiązuje, który jest zobowiązaniem i dla strony rządowej i dla społeczeństwa. - Pakt, w którym jest mowa o tym, jak ważny jest powszechny dostęp do kultury. Jest on priorytetem tego rządu. – dodała.