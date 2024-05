Noc Muzeów, czyli spacer do przeszłości i przyszłości

W Łazienkach Królewskich zapowiedzią Nocy Muzeów będzie przemarsz orkiestry wojskowej – od Belwederu do Pałacu na Wyspie – już o godz. 11 przed południem. Nocne bezpłatne zwiedzanie obiektów Łazienek: Pałacu na Wyspie, Pałacu Myślewickiego, Starej Oranżerii, Koszar Kantonistów i Stajni Kubickiego rozpocznie się o godz. 19. Tematem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów w Łazienkach jest „Nocna podróż do źródeł”. W Podchorążówce warto obejrzeć wystawę czasową „Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, po której oprowadzać będą kuratorzy.

W Starej Oranżerii będzie można posłuchać muzyki mistrzów z XVIII wieku: Haendla, Corellego, Vivaldiego i Corrette’a. A w XVII-wiecznym teatrze o północy odbędzie się koncert pt. „Noc w Łazienkach, czyli zwidy, mary, upiory w polskich tangach i walcach” w wykonaniu Jana Emila Młynarskiego i Brass Federacji (obowiązują bezpłatnę wejściówki do pobrania na stronie internetowej Muzeum).

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza do udziału w oprowadzaniach w języku polskim (godz. 19) i angielskim (godz. 21) po aktualnych wystawach: „Bizantyjska nostalgia”, „Sztuka kobiet II”, „Po_kłosie” , „Przebłysk” w ramach Project Room 2023/24 . A także w specjalnym oprowadzaniu historycznym z okazji 400-lecia Zamku Ujazdowskiego (godz. 17).

A dla fanów kina CSW przygotowało „Wieczór z Busterem Keatonem” z pokazem na dużym ekranie jego krótkometrażowych filmów.(godz. 22).

Noc Muzeów z historią i nauką

Muzeum Powstania Warszawskiego, przygotowujące się do obchodów 80. Rocznicy wybuchu Powstania, zaprasza do nocnego zwiedzania multimedialnej ekspozycji, przywołującej atmosferę powstańczej Warszawy (dostępną od godz. 18 do 1 w nocy) w głównej siedzibie przy Grzybowskiej 79. Tego wieczoru zainauguruje także działalność Pokój na lato - letni pawilon rekreacyjno-kulturalny zlokalizowany obok muzeum przy Towarowej 25, gdzie o 21:30 zagrają Mikromusic z gościnnym udziałem Julii Pietruchy i Miuosha. Muzeum zaprasza też do Fotoplastikonu Warszawskiego w Al. Jerozolimskich 51 na pokaz „Warszawa Ostatnie spojrzenie” z fotografiami stolicy z lat 1920-1939 oraz występ zespołu „Ferajna z Warszawy, czyli Piotr Giergot i Klawa Kapela”. Z przewodnikiem można również zwiedzać Cele Bezpieki w piwnicach Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 (w godz. 18-23)

Muzeum Historii na warszawskiej Cytadeli proponuje nocne zwiedzanie wspaniałego nowego gmachu, podziwianie imponującej panoramy miasta z jego dachu, zwiedzanie wystawy „Villa Regia” i wysłuchanie opowieści kuratorskich o tej dawnej rezydencji królewskiej Wazów w Warszawie, grę „Tropem królewskiego skarbu”, występy tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza oraz pokazy filmowe w kinie muzealnym (godz. 18-24; obowiązują wejściówki do pobrania na stronie muzeum).