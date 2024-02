W Poznaniu ruszyła budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Architekci WXCA zwyciężyli w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną poznańskiej placówki w 2019 roku, na który zgłoszono 56 prac. Jury doceniło projekt WXCA m.in. za propozycję włączenia w siedzibę Muzeum publicznej przestrzeni dla mieszkańców miasta oraz wrażliwość na historyczny kontekst przestrzenny.

Współczesność i historia

Podstawą koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pracowni WXCA jest przekonanie, że współczesne muzeum powinno być nie tylko miejscem opowiadania o historii, ale też przestrzenią dzisiejszego aktywnego dialogu, interakcji i relacji społecznych. Dlatego też jako centralny element całego założenia architekci zaproponowali publiczny plac – symbol wspólnoty i współdziałania.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, WXCA WXCA

A jednocześnie układ urbanistyczny czterech wolnostojących bloków zakreśla osie komunikacyjne i widokowe – z ekspozycją historycznego krajobrazu Wzgórza Świętego Wojciecha.

Refleksja nad współczesnością i historią znalazła wyraz w architekturze oraz użytych materiałów. Z zewnątrz bloki muzealne wykończone będą kamieniem. Niższe partie - surowym kamieniem, który może przywoływać pamięć o pierwszych budowlach na ziemiach polskich. W wyższych partiach faktura materiału będzie ulegać zmianie, a elewacje kolejnych kondygnacji wykonane będą z gładko ciętego kamienia, który symbolicznie przenosi nas do czasów współczesnych

Formuła centralnego placu miejskiego otwartego na otaczające go przestrzenie pozwali na aranżację różnych aktywności. Może to być miejsce wypoczynku, podkreślone instalacją – „Obrazem wodnym”. jak i naturalne miejscem do organizacji wykładów, koncertów, spotkań . A wewnątrz obiektu znajdzie się też miejsce na wystawy czasowe, salę audytoryjną, bibliotekę, pomieszczenia do konserwacji muzealiów, pomieszczenia techniczne.