Nowa wystawa w szwajcarskiej galerii sztuki Grażyny Kulczyk

Czytaj więcej Plus Minus Architektura to skóra i kości Żeby skończyć studia, zarabiał sprzedając lody, był bileterem w kinie. Dziś Norman Foster, twórca najsłynniejszych budowli na całym świecie, jest bohaterem wielkiej wystawy w paryskim Centrum Pompidou.

Monumentalne projekty

Wystawa „Art is not Rest”, zaplanowana w Muzeum Susch na 15 lipca – 3 grudnia, skupi się na trzech kluczowych tematach w twórczości artystki: „Ciele”, „Umyśle” i Przestrzeni ”. Zaprezentuje najważniejsze dokonania artystki: monumentalną instalację z 66 płaskich betonowych płyt „Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby jako pojęcia kształtu” (1972–1996), poruszającą kwestie dematerializacji rzeźby i włączenie w jej przestrzeń widza; instalację „Stół" (1968–1971), złożoną z 18 abstrakcyjnych, pustych rzeźb, przypominających popiersia i głowy oraz różne warianty „Czarnych Fryzów”, nad którymi pracowała do końca życia.

Retrospektywę uzupełni program performatywny, bo choć Czełkowska nie była performerką, interesowała się ruchem w rzeźbie. Wydany zostanie także katalog z tekstami polskich i zagranicznych autorów.

Muzeum Susch, założone przez Grażynę Kulczyk, działa w Szwajcarii od 2019. Mieści się na terenie dawnego klasztoru i browaru z XII wieku w miejscowości Susch na starożytnym szlaku pielgrzymkowym do Santiago de Compostela w dolinie Engadyny w Alpach Szwajcarskich. Jest miejscem stałych i czasowych wystaw, poświęconych sztuce współczesnej, realizuje program rezydencyjny, a w ramach Instutito Susch prowadzi globalne badania feministyczne.