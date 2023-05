Festiwal Wschód Kultury ogłasza program

Wschód Kultury,odbywający się od czerwca do sierpnia,jest efektem współpracy Narodowego Centrum Kultury i największych ośrodków kulturalnych Polski Wschodniej. Festiwal ma charakter międzynarodowy, bo uczestniczą w nim artyści polscy i zagraniczni, zwłaszcza zza naszej wschodniej granicy.

Znakiem rozpoznawczym Festiwalu jest wielokulturowość, różnorodność i otwartość. Festiwal pełni role pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem. Podobnie jak w ubiegłym roku, będzie kulturalną demonstracją solidarności zwłaszcza z Ukrainą. Uczestniczą w nim nie tylko muzycy, ale również przedstawiciele innych dziedzin: filmu, teatru, sztuk plastycznych, fotografii, literatury.

- To niezwykła formuła kulturalnego dialogu ponad podziałami i granicami. W tym roku kwota dofinansowania festiwalu za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury ze środków MKiDN jest rekordowa i wyniesie około 2,3 mln zł – podkreśla Jarosław Czuba, dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

A prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury zachęca: - Poszukajmy czegoś dla siebie, zaprośmy swoich znajomych . Więcej czasu poświęćmy, żeby w każdym z tych miast pobyć, spróbować smaków kulturowych związanych z tym festiwalem.

Rzeszów: Europejski Stadion Kultury

Na konferencji prasowej w Warszawie prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek mówił, że Europejski Stadion Kultury, czyli rzeszowska odsłona Wschodu Kultury, to najważniejsze wydarzenie kulturalne w mieście. I wyjaśniał: - Przez ostatni rok w Rzeszowie pojawiali się ambasadorowie z różnych krajów, najważniejsi politycy, wiele organizacji międzynarodowych i wszyscy nas pytali - skąd się wziął ten sukces humanitarny, jaki odnieśliśmy, jako kraj, jako samorządy, jako społeczności lokalne, przyjmując tak wiele osób, które schroniły się u nas przed wojną. Bardzo często, jako przykład podawałem właśnie to wydarzenie i konsekwencję w budowaniu relacji kulturowych między naszymi państwami i narodami. Dodał też, że wszystko to ma szczególne znaczenie w kontekście starań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.