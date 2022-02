Sean Penn wykazał się największą intuicją: od kilku miesięcy realizuje dokument o zagrożeniu Ukrainy, który teraz stał się filmem o obronie Kijowa.

Reklama

Na najmocniejszą reakcję zdecydowała się Madonna. W filmie na Instagramie pokazała zbombardowane przez rosyjską armię domy i rannych ludzi, zderzyła szaleństwo Hitlera i Putina, nakładając prezydentowi Rosji maskę wodza III Rzeszy. Napisała: „Bezsensowna i napędzana chciwością inwazja Rosji na Ukrainę MUSI zostać powstrzymana!". Podkreśliła, że Putin naruszył każdą istniejącą umowę dotyczącą praw człowieka. Pisze: „Putin nie ma prawa próbować wymazać istnienia Ukrainy. Wspieramy Pana Prezydenta Zełenskiego! Modlimy się za Ciebie i Twój kraj! Niech Bóg Was błogosławi! Nie czujmy się bezradni w obliczu takich działań geopolitycznych".

W filmie motywem przewodnim jest hasło „Nie mogę tego znieść". W niedzielę film miał niemal 13 mln wejść (stan na godz. 18. w niedzielę). Madonna pokazała się też z ukraińską flagą.

Czytaj więcej Społeczeństwo Przybywa uciekających z Ukrainy. Polska zapewnia szeroką pomoc Bezpłatne przejazdy pociągami, szybka ścieżka w przekraczeniu granicy dla kobiet i dzieci, punkty recepcyjne – coraz więcej ułatwień dla Ukraińców.

Również Stevie Nicks (Fleetwood Mac) porównała Putina do Hitlera: „W ciągu jednej nocy jak dotąd suwerenny kraj został zaatakowany. Jak on śmie?" – napisała na Instagramie. Wyraziła solidarność z mieszkańcami Ukrainy. „To Hitler wraca, by nas prześladować" – dodała.

Reklama

Gwiazda pisze o mamie, która powtarza: pamiętaj, o co walczyliśmy z twoim ojcem, o jakie wartości. I dalej: „Moje serce jest złamane z powodu naszego nowego przyjaciela i narodu ukraińskiego" – napisała.

Performerka Marina Abramovic w opublikowanym filmie powiedziała: „Urodziłam się w Jugosławii, kraju, który rozwijał się pod wpływem kultury Zachodu i Rosji ze Wschodu. Przez kilka lat pracowałam na Ukrainie i poznałam tamtych ludzi. Są dumni, silni i mają godność. W pełni solidaryzuję się z nimi w tym okropnym dniu. Atak na Ukrainę to atak na nas wszystkich. To atak na ludzkość. Trzeba go powstrzymać".

Zareagowała Cher. Przeciwko inwazji wypowiedziała się Annie Lennox (eks-Eurythmics). Prężnie działa Yoko Ono. Profil Johna Lennona publikuje pacyfistyczne hasła po rosyjsku oraz „Give Peace A Chance". Ono zadedykowała Ukrainie świetlną instalację „IMAGINE PEACE TOWER" w Reykjaviku.

Inne gwiazdy znane z deklaracji w sprawie praw człowieka, klimatu, a także praw zwierząt w sprawie agresji na Ukrainę milczą. Roger Waters nie pamięta, jak na „Final Cut" śpiewał „Breżniew podbił Afganistan" i promuje swoje wydarzenia. Podobnie Bob Dylan. Milczy Bono, który w 2018 r. na zaproszenie ukraińskiego miliardera Viktora Pinchuka promował na Ukrainie... wartości Unii Europejskiej. W drugim dniu wojny profil Paula McCartneya, autora przeboju „Back In USSR", zachęcał do kupna biletów na koncerty w Ameryce. Warto zapytać jak Lennon: „How Do You Sleep"?

Autopromocja CYFROWA.RP.PL Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne CZYTAJ WIĘCEJ

Przed biznesmenami w kostiumach pacyfistów „trudne decyzje". Iron Maiden ma zaplanowane koncerty w Kijowie i w Moskwie. Koncerty w stolicy Rosji zaplanował Eric Clapton i Judas Priest. Nie wiadomo, co zrobią.