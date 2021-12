Na wystawę „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie” składa się 14 murali, prezentowanych w całej Polsce na citylightboxach AMS na przystankach oraz w wersji elektronicznej na stronie organizatora akcji. Prace te powstały w większości na 100. rocznicę powstania.

Wiele z nich odwołuje się do historii, pokazując żołnierzy podczas walk na tle charakterystycznych budowli i ulic różnych miejscowości. Albo przedstawiając lokalne zwycięstwa, np. zdobycie pociągu pancernego w Zamościu koło Bydgoszczy.

Nie brak także symboli patriotycznych, jak np. biało-czerwone drzewo z orzełkiem powstańczym, strzeżone przez Powstańców Wielkopolskich. A także prób artystycznych interpretacji wybranych wątków, choćby w przedstawieniu koncertującego Ignacego Paderewskiego na muralu w Śremie - przy fortepianie, z którego wznoszą się w powietrze kokardy narodowe.

Mural ten przypomina zarazem, że przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania w grudniu 1918 roku stał się iskrą, która doprowadziła do wybuchu powstania 27 grudnia 1918 roku. Nie tylko w Poznaniu, ale i w całym regionie (obejmującym tereny, które dziś należą do województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego lubuskiego).

Pierwszym dowódcą powstania został kpt. Stanisław Taczak, a następnym gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Niektóre z miast i wsi zajmowano niemal bez rozlewu krwi, o inne toczono zacięte walki. Najcięższe boje toczyły się o Szubin, Chodzież, Nakło, Inowrocław i Osieczną. Jednym z najważniejszych sukcesów było zdobycie lotniska na Ławicy w ciągu kilkunastominutowej akcji.

Powstanie trwało do lutego 2019 roku. Walki oficjalnie zakończył rozejm w Trewirze 16 lutego 1919 roku, ale zdarzały się jeszcze mniejsze potyczki.

Żołnierze uformowanej Armii Wielkopolskiej ruszyli wkrótce na inne fronty walk o polskie granice.

28 czerwca 1919 roku podpisano traktat wersalski, który kończył I wojnę światową. Na jego mocy do Polski przyłączono większość Wielkopolski, na co miał wpływ zwycięski powstańczy zryw.