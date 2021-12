Polski wydawca Dom Emisyjny Manuscriptum realizuje niecodzienne projekty, które mają walory kolekcjonerskie i edukacyjne. Specjalizuje się w limitowanych wydaniach faksymiliów, czyli kopii najważniejszych zabytków piśmiennictwa, unikatowych wydawnictwach, jak Biblia Maxima, inspirowana średniowiecznymi manuskryptami i upowszechnia dzieła sztuki, sprowadzając np. album „La Capella Sisitina”, wydany przez kooperację Muzeów Watykańskich i Scripta Manea, odtwarzający wszystkie dzieła Kaplicy Sykstyńskiej. Cykl „7 cudów” przygotował na przypadające w tym roku siedmiolecie swego istnienia.

Manustcriptum łączy tradycję ze współczesnością, starając się jak najwierniej odtworzyć oryginalne historyczne dzieła i dokumenty, korzystając z badań naukowców, ale i z nowoczesnych technologii.

Na projekt „Odkrycie Nowego Świata” składa się kilka elementów. Przede wszystkim odtworzony „Dziennik pokładowy” Krzysztofa Kolumba, w którym opisywał swą pierwszą podróż do Nowego Świata. Zapiski prowadził od października 1542 do marca 1543. Dziennik odkrywcy Ameryki zachował się do naszych czasów w formie przepisanej przez historyka i towarzysza wyprawy Kolumba - Bartolome de Las Casa z 1594 roku. I ta jego wersja (przechowywana w Hiszpańskiej Bibliotece Narodowej w Madrycie) jest podstawą publikacji Manuscriptum. Współczesna kopia „Dziennika pokładowego” została wydana w oprawie jubilerskiej. Oprawę z naturalnej skóry ze złoconym tłoczeniem zdobią kolumbijskie kopale i kamień Atlantydy – Larimar.

W zestawie znajduje się także faksymile listu Kolumba do władców Hiszpanii, Ferdynanda i Izabeli Katalońskiej w którym informował o swoim odkryciu. Faksymile powstało na podstawie inkunabułu wydrukowanego w języku łacińskim w 1494 roku w bazylejskiej drukarni, ozdobionego ilustracjami. Aż do XIX wieku ten list ten był jedynym znanym świadectwem odkrycia Kolumba podczas podróży w 1492 Kolumba.

Całość dopełniają dwie odtworzone mapy. Żeglarska mapa świata Kolumba z 1490 roku, więc sprzed odkrycia Ameryki oraz mapę świata z 1500 roku Juana de la Cosa, hiszpańskiego kartografa i uczestnika I i II wyprawy Krzysztofa Kolumba – z zaznaczoną już Ameryką.

Cena limitowanego zestawu „Krzysztof Kolumb. Odkrycie Nowego Świata” (400 certyfikowanych egzemplarzy) wynosi 28 tys. zł (z dodatkiem kolekcjonerskiej butelki rumu 38 tys. zł).

Cuda świata

Na całą serię siedmiu cudów piśmienniczych świata Domu Emisyjnego Manuscriptum składają się faksymile jeszcze innych wyjątkowych manuskryptów z różnych miejsc świata.

Kodeks Leicester, czyli zbiór pism naukowych Leonarda da Vinci z lat 1506-1510, zawierający jego obserwacje z astronomii, a także na temat właściwości wody, skał, powietrza i światła. Został napisany przez Leonarda pismem lustrzanym i dopełniony licznymi rysunkami. Kodeks w połowie lat 90. XX wieku zakupiony został przez Billa Gatesa za 31 mln dol. I do dziś pozostaje najdroższym manuskryptem na świecie.

Wykonana przez Manuscriptum ręcznie replika Kodeksu jest artystyczną i naukową kopią oryginału.

„De Revolutionibus” Mikołaja Kopernika (1520-1541) - dzieło, które zrewolucjonizowało widzenie świata zawiera naukowy wykład jego teorii heliocentrycznej, udowadniającej, że Ziemia nie jest centrum wszechświata. Autograf „De Revolutionibus” przechowywany jest w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; w 1999 został wpisany na listę UNESCO „Pamięć Świata”.

Faksymile Manuscriptum w nakładzie 99 egzemplarzy z pietyzmem odwzorowują oryginał - łącznie ze śladami cyrkla i zmian koloru papieru. Replika księgi ma oprawę jubilerską uszlachetnioną 24-karatowym złotem i ozdobioną ponad 320 kamieniami (turkusy, korale, malachity, lapis lazuli, kamień słoneczny oraz kryształy Swarovskiego) oraz meteorytem znalezionym w Szwecji. Portret Mikołaja Kopernika na awersie odwzorowuje jego wizerunek z toruńskiego Ratusza.

„Biblia Gutenberga” wynalazcy druku pochodzi z połowy XV wieku. Faksymile wydane przez Manuscriptum opiera się na jedynym w Polsce jej egzemplarzu, przechowywanym w Muzeum Diecezjalne im. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie. Na świecie z około 180 egzemplarzy dwutomowej Biblii, wydrukowanych przez Gutenberga w latach 1452-1455, do dziś zachowało się 48 dzieł, z czego tylko 20 kompletnych.

„Księga umarłych” - jeden z najsłynniejszych papirusów ze starożytnego Egiptu (1250 r. p.n.e) z ilustrowanymi tekstami religijnych rytuałów towarzyszących przejściu w zaświaty znajduje się w zbiorach British Museum w Londynie. Faksymile powstały we współpracy ze słynnym muzeum – na naturalnym papirusie.

Średniowieczny XV-wieczny „Manuskrypt Wojnicza”, przechowywany obecnie w bibliotece Uniwersytetu Yale, należy do najbardziej tajemniczych manuskryptów na świecie. Nazwę zawdzięcza jego polskiemu odkrywcy – antykwariuszowi i kolekcjonerowi Michałowi Wojniczowi, który w 1912 roku kupił go od jezuitów pod Rzymem. Badania naukowe pozwoliły ustalić czas powstania oryginalnego rękopisu na pergaminie, ale do dziś naukowcom i kryptologom nie udało się rozpoznać i odczytać języka, w którym został spisany. Liczne barwne rysunki mogą sugerować, że dotyczy tematyki zielarskiej, astronomicznej, biologicznej, kosmologicznej.

Wydana przez Dom Emisyjny kopia tego dzieła oddaje wszystkie szczegóły oryginału.

Z kolei replika „Manuskryptu Rzewuskiego” przenosi nas w świat Orientu w XIX wieku. Jego autorem był polski hrabia Wacław Henryk Rzewuski, opisujący swoja podróże po Półwyspie Arabskim w latach 1820-1831 i udział w walkach przeciwko Turkom. To niezwykle bogate źródło wiedzy na temat kultury arabskiej, zawierające także ponad 400 rysunków i map. Barwna opowieść o plemionach beduińskich, historii, obyczajach, kulturze, stylu życia. A także encyklopedia wiedzy o koniach arabskich, które Rzewuski sprowadził do Europy i dał początek ich hodowli.

Trzytomowe dzieło liczy ponad 300 stron.