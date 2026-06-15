Jak wynika z opublikowanego 15 czerwca sondażu CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku czerwca, do urn by poszło 76,6 proc. ankietowanych.

Reklama Reklama

Sondaż: KO i Konfederacja tracą, zyskuje PiS

Liderem nadal pozostaje KO, na którą zagłosowałoby 28,5 proc. badanych. Poparcie dla tego ugrupowania spadło jednak o 2,3 pkt. proc. w stosunku do badania z maja. PiS poparło 22,1 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia o 2,5 pkt. proc. Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 12,8 proc. wyborców spadek o 2,5 pkt. proc.)

Sondaż poparcia partyjnego CBOS (8-10 czerwca) Foto: PAP

Na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna swój głos oddałoby 9,4 proc. respondentów (wzrost o 1,3 pkt. proc.).

Koalicjanci Donalda Tuska poza Sejmem. Razem z poparciem wyższym niż Nowa Lewica

Pod progiem wyborczym znalazłyby się: Partia Razem z poparciem 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.), Nowa Lewica – 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,5 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.) oraz Polska 2050 – na którą głos oddałoby 1,3 proc. badanych (wzrost o 0,3 pkt. proc.).

Jak podaje CBOS, „inną partię” poparłoby 0,2 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.), zaś 14,5 proc. respondentów odpowiedziało, że „trudno powiedzieć” (wzrost o 2,9 pkt. proc.) na kogo by zagłosowało 1,8 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie (1,5 pkt. proc.). Frekwencja w wyborach wyniosłaby „dokładnie tyle samo co w maju”, czyli – 76,6 proc.

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) między 8 a 10 czerwca na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.