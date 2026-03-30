W sobotę podczas partyjnego zjazdu współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla ogłosił, że kraj powinien prowadzić „niezależną" politykę zagraniczną – a pierwszym krokiem ku temu ma być usunięcie amerykańskich żołnierzy z niemieckiej ziemi.

Kluczowe znaczenie baz wojskowych w Niemczech

Żądanie usunięcia obcych wojsk od lat wpisane jest w program AfD – partia domaga się również wycofania całego arsenału jądrowego z niemieckiego terytorium. Stany Zjednoczone przechowują w europejskich bazach, w tym w zachodniej części Niemiec, około 100 bomb grawitacyjnych B-61. Są to taktyczne głowice nuklearne – mniej niszczycielskie niż rakiety dalekiego zasięgu odpalane z silosów, okrętów podwodnych czy bombowców strategicznych.

Na terenie Niemiec stacjonuje nieco poniżej 40 tysięcy żołnierzy USA – to blisko połowa wszystkich amerykańskich wojskowych w Europie. Kraj ten jest gospodarzem strategicznej bazy lotniczej Ramstein, siedziby sił lotniczych i kosmicznych NATO, odgrywającej kluczową rolę w koordynowaniu operacji obronnych. Niemieckie bazy służą ponadto jako punkt wypadowy dla amerykańskich misji na Bliskim Wschodzie.

Apel szefa polskiego MSZ do rodzimych nacjonalistów

Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski skomentował w poniedziałek wezwanie Alternatywy dla Niemiec.

„AfD za wycofaniem wojsk amerykańskich z Europy. Ciekawe jak długo zajmie naszym nacjonalistom zrozumienie, że zdobycie władzy przez podobnych im nacjonalistom w innych krajach niekoniecznie jest w naszym interesie” - napisał Sikorski.

Waszyngton rozważa redukcję obecności w Europie

Administracja Trumpa od dłuższego czasu analizuje możliwość znaczącego ograniczenia wojskowej obecności w Europie. Pierwotnie wpisywało się to w szerszą strategię „zwrotu ku Indo-Pacyfikowi" i priorytetowe traktowanie zagrożenia ze strony Chin. Brytyjski dziennik „The Telegraph" poinformował w piątek, powołując się na źródła bliskie prezydentowi, że Trump wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w kwestii ewentualnego przesunięcia wojsk z Niemiec.

