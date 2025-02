Dlaczego tutaj od tego odstąpiono? Z powodu politycznej presji. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że uzbecka firma miała promować czartery w swoim kraju m.in. w mediach, zaangażowały się w to również służby dyplomatyczne Ambasady Uzbekistanu w RP, a w planach były stałe połączenia do Taszkentu. Presja na LOT, by na siłę realizować loty z Uzbekistanu do Polski, jest zadziwiająca. Kto przyleciał w ramach czarteru 21 marca? Nie udało nam się tego ustalić. Wiele wskazuje jednak na to, że mogło chodzić o „siłę roboczą”, którą Uzbekistan planował „eksportować do Polski”.

– Nie słyszeliśmy podczas prac o wątku z tym lotem, choć wątek z wizami w ambasadzie w Uzbekistanie jest nam znany. Nie mogę o nim mówić, bo znajduje się on w części tajnej materiałów – mówi nam poseł KO Marek Sowa, szef sejmowej komisji ds. afery wizowej.

Właśnie koniec 2022 r. i początek 2023 r. to szczyt patologii, która później zostanie okrzyknięta „aferą wizową”. To wtedy Edgar Kobos, współpracownik ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, załatwiał za łapówki wizy dla firm. W raporcie komisji ds. afery wizowej znajduje się akapit poświęcony problemom z uzyskaniem wiz dla pracowników z Uzbekistanu (oraz Indii), którzy mieliby pracować na polskich plantacjach. Pisze o tym do Zbigniewa Raua, szefa MSZ, w alarmującym tonie ówczesny wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Kontrola wizowa w Uzbekistanie w efekcie „rosnącej presji wizowej”

Biuro Kontroli, Audytu i Ewaluacji MSZ prowadzi dziś kontrolę Ambasady RP w Taszkencie m.in. w zakresie spraw wizowych. „Kraje Azji Środkowej, w tym Uzbekistan, znane są ze wspierania migrantów zarobkowych w ich dążeniach do znalezienia zatrudnienia za granicą (eksternalizacja nadwyżek demograficznych). W ostatnich latach w związku z agresją Rosji na Ukrainę skurczyły się możliwości zarobkowania na rosyjskim rynku pracy. Władze Uzbekistanu aktywnie zabiegają o stworzenie ścieżek usystematyzowanej migracji do krajów Schengen, w tym do Polski” – przyznaje dziś MSZ w odpowiedzi dla „Rz”.

Ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2022 r. dla obywateli Uzbekistanu wydano 33 373 pozwolenia na pracę, w 2023 r. – 27 959, a w pierwszej połowie 2024 r. – 14 068. „W konsekwencji tego Konsul RP w Taszkencie od lat mierzy się z rosnącą presją wizową” – podkreśla MSZ. Statystyki ministerstwa z tych lat pokazują również ogromne zainteresowanie wizami studenckimi do Polski.