To jednak tylko dwa z wielu przykładów. Jeden z nowszych? Na początku stycznia kierowca busa firmy kurierskiej śmiertelnie potrącił 14-latka na warszawskiej Woli, po czym, nie udzielając ofierze pomocy, uciekł z miejsca wypadku i ukrył auto. Okazało się, że też jeździł bez uprawnień, a od 2011 r. został skazany aż dziewięć razy za różne przestępstwa, ale nigdy nie trafił za kratki.

Kierowca kupujący paliwo nie tylko pokazywałby prawo jazdy, ale też dmuchał w alkomat

Zdaniem posłanki KO ten problem można łatwo ograniczyć. „Gdy w Polsce chciano zakazać nieletnim spożywania alkoholu, wprowadzono obowiązek dla sprzedawcy sprawdzania dowodu tożsamości, gdy ten ma wątpliwość, czy osoba kupująca alkohol jest pełnoletnia. Podobne rozwiązanie można wprowadzić w przypadku kierowców. Sprzedawca na stacji paliw miałby obowiązek sprawdzić prawo jazdy. Nie mógłby sprzedać paliwa osobom z brakiem dokumentu” – pisze Kierzek-Koperska w swoich interpelacjach. Dodaje, że „w dalszej kolejności można zobowiązać stacje paliw do sprawdzania trzeźwości i wzywania policji”.

Żyjemy w czasach powszechnej digitalizacji i rozwiązania cyfrowe powinny sprzyjać bezpieczeństwu Posłanka KO Katarzyna Kierzek-Koperska

Co na to ministerstwa? Resort cyfryzacji nie odpisał, zaś Ministerstwo Infrastruktury poprosiło o przedłużenie terminu na odpowiedź, co wskazywałoby, że analizuje tę propozycję. Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń z Polski 2050 wypowiada się jednak ostrożnie. – Oczywiście, jeżeli projekt trafi pod obrady komisji, to zostanie rozpatrzony tak jak każdy inny, ale intuicyjnie sądzę, że osoby jeżdżące bez uprawnień łatwo ominęłyby przepisy o legitymowaniu. Uważam, że kary dla recydywistów powinny być odstraszające – dodaje.

Krytyczny jest też Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl, specjalista od bezpieczeństwa w ruchu drogowym. – W Polsce nie trzeba mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 r. Już samo to sprawia, że pomysł jest karkołomny – zauważa. – Poza tym dlaczego paliwa nie mógłby kupić pasażer? – pyta.