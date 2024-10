Cisza wyborcza do kasacji? Senat zamówił opinię w MSWiA

9 czerwca Polacy udali się do lokali wyborczych, by oddać głos w wyborach europejskich. I jak przy okazji każdych ostatnich wyborów, w internecie rozkwitł tzw. bazarek. W jego ramach internauci podawali rzekome cząstkowe wyniki wyborów, ukrywając partie pod nazwami produktów, np. Koalicja Obywatelska była określana jako kolendra albo kompot, PiS ukrywano pod nazwą pistacji, a Trzecia Droga funkcjonowała jako Zbyszko 3 Cytryny.

Teoretycznie jest to nielegalne, bo w wyborcze weekendy w Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Nie można wówczas prowadzić agitacji ani podawać sondaży poparcia. Za to ostatnie grozi do miliona złotych grzywny. W praktyce cisza jest jednak nagminnie łamana, a wkrótce może ona całkowicie zniknąć. Zastanawiają się nad tym senatorowie.

Prace nad zniesieniem ciszy wyborczej ruszyły za sprawą petycji skierowanej do Senatu

Pod koniec września w senackiej Komisji Petycji ruszyły prace nad petycją wniesioną przed Fundację Dobre Państwo. Ta ostatnia twierdzi, że cisza wyborcza jest powszechnie obchodzona w internecie, a poza tym istotnie wpływa na zmniejszenie frekwencji. „Agitacja powinna trwać do końca. Każdy głos waży. Komu służą retorsje wobec aktywizacji społecznego zainteresowania się polityką?” – pyta w petycji fundacja.

W trakcie dyskusji w komisji senatorowie nie mogli dojść do wspólnego stanowiska. Za utrzymaniem ciszy wyborczej opowiedział się Michał Seweryński z PiS. Częściowo postulaty z petycji poparła za to senator Jolanta Piotrowska z KO. – Rozwój nowych technologii, szczególnie mediów społecznościowych, i również rozwój cywilizacyjny, pomysłowość komitetów wyborczych doprowadzają do tego, że często pojęcie ciszy wyborczej jest fikcją – powiedziała.