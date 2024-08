Auto 35-latki miało zepsuć się podczas podróży z Bolesławca do Wrocławia. Kobieta przejechała ok. 20 kilometrów. Podróżowała do Wrocławia, by odebrać ojca ze szpitala. W pewnej chwili zatrzymała się na poboczu, na wysokości wsi Kwiatów pod Legnicą. Potem skontaktowała się z bliskimi, by powiedzieć o awarii samochodu. Jak relacjonował Tomasz Parzyszek, mąż kobiety, właśnie z ojcem odbyła tę rozmowę.

Ostatni kontakt z Izabelą Parzyszek

Mężczyzna wyczuł, że wydarzenie zepsuło jej humor. Poradził jej, by wezwała pomoc drogową. Godzinę później zadzwonił ponownie do kobiety. Ta powiedziała, że nikogo nie wezwała i poprosiła ojca, by on to zrobił. - To był ostatni z kontakt - relacjonował mąż zaginionej.

Jak dodał, kobieta miała problemy „jak każdy”, Nie były na tyle poważne, by mogły być podstawą do tego, by zniknąć.

Zamknięte auto, w środku telefon. Dokumentów nie było

Jak poinformował młodszy aspirant Bartłomiej Sobczyszyn z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, auto na autostradzie zlokalizowała rodzina. W pojeździe został telefon komórkowy kobiety, ale nie znaleziono jej dokumentów. Pojazd był zamknięty.