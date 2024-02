Będzie reset konstytucyjny? Bosak i Tyszka u prezydenta Andrzeja Dudy

Wicemarszałek Sejmu przekazał, że prezydent zapowiedział, iż jeżeli Konfederacji uda się doprowadzić do powołania grupy roboczej, to prezydent oddeleguje do takiego forum swojego przedstawiciela. - Traktujemy to jako dobry znak. Bez wątpienia jest otwartość w Pałacu Prezydenckim na rozmowę o resecie konstytucyjnym - mówił Krzysztof Bosak. Zapowiedział, że Konfederacja będzie starała się o rozmowy na ten temat z pozostałymi partiami politycznymi.

Od lewej: szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, prezydent Andrzej Duda, sekretarz stanu w KPRP Małgorzata Paprocka, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i szef klubu Konfederacji Stanisław Tyszka PAP/Paweł Supernak

Bosak wyraził pogląd, że "jałowy konflikt dwóch stron środowiska prawniczego, sędziowskiego podchwycony przez dwie wiodące partie polityczne" pcha Polskę w chaos w państwie, z którego trzeba wyjść.

Stanisław Tyszka zadowolony z kroku prezydenta Andrzeja Dudy

Stanisław Tyszka powiedział z kolei, że pierwsze pomysły resetu konstytucyjnego pojawiały się osiem lat temu. W tym kontekście wspomniał o składanej przez siebie w 2016 r. poprawce. - Nasze środowiska wolnościowe, konserwatywne i narodowe mówią o tym konsekwentnie od wielu lat i bardzo mnie cieszy, że pan prezydent dzisiaj się z nami zgodził, że do tego resetu konstytucyjnego prędzej czy później dojść powinno - zaznaczył.

Szef klubu Konfederacji podkreślił, iż w sprawie resetu konstytucyjnego jego formacja obawia się pozorowanych działań ze strony innych sił politycznych. - Bardzo nam zależy na tym, żeby rzeczywiście pojawiła się wola osiągnięcia kompromisu na poziomie konstytucyjnym i żeby niekoniecznie w obecności kamer zacząć otwarcie na ten temat rozmawiać - zadeklarował.