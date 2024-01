883,1 tys. – tyle orderów i odznaczeń prezydent Andrzej Duda nadał od początku prezydentury do listopada 2023 r., czyli do kiedy sięgają statystyki jego kancelarii. Tak wynika z obliczeń „Rzeczpospolitej” z pomocą Google Pinpoint, narzędzia, które pomaga przeglądać i analizować duże zbiory dokumentów.

Średnio miesięcznie daje to 8,3 tys. orderów i odznaczeń, zaś do końca prezydentury, licząc od końca listopada 2023 r., zostało 20 miesięcy. Oznacza to, że przy utrzymaniu obecnego tempa powinien przyznać ich okrągły milion. Dokładniej – 999,8 tys. Więc żeby przekroczyć psychologiczną granicę, Duda będzie musiał nieco przyspieszyć.

96 Orderów Orła Białego nadał w czasie swojej prezydentury Andrzej Duda Czyni go to absolutnym rekordzistą

Milion odznaczeń to dużo czy mało? Brak jest zbiorczych danych umożliwiających porównanie aktywności prezydenta z jego poprzednikami. Faktem jest jednak, że większość z tych odznaczeń trudno uznać za efekt suwerennych decyzji prezydenta. Dominują bowiem Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal ten stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły nieprzerwanie 50 lat w jednym związku małżeńskim. Choć formalnie nadaje go prezydent, w praktyce zajmują się tym urzędy stanu cywilnego. I te medale stanowią ponad trzy czwarte orderów i odznaczeń przyznanych przez prezydenta Dudę. Od początku urzędowania odznaczył nimi 641,7 tys. par.