Zhakowane pociągi. Kto stoi za celowymi usterkami w Impulsach?

Chodzi m.in. o firmę PESA z Bydgoszczy, gdzie w kodzie komputera - jak opisuje to zaufanatrzeciastrona.pl - zapisano „warunek nakazujący wyłączenie możliwości uruchomienia pociągu, jeśli spędzi przynajmniej 10 dni w jednym z tych warsztatów”.

Kod źródłowy ma tylko producent

Skąd pewność że to Newag? - Badacze nie ujawniliby tego bez dowodów, które odkryli - mówi nam Adam Haertle, redaktor naczelny zaufanatrzeciastrona.pl. - Każdy pociąg ma inne oprogramowanie a zrobienie blokad wymaga dostępu do kodu źródłowego, który ma tylko Newag. Blokady nie można nałożyć zdalnie, trzeba mieć dostęp do pociągu - podkreśla. I dodaje: - Trudno wytłumaczyć, że gdy w branży rozeszła się wieść o tym, że pociągi udało się uruchomić, ktoś usunął z oprogramowania funkcje umożliwiające usuwanie blokady za pomocą kombinacji przycisków na pulpicie, a gdy nagle zablokowały się pociągi stojące na bocznicach, do kodu dodano funkcję ograniczającą uruchamianie blokady tylko do terenu kilku kolejowych zakładów serwisowych, z wyłączeniem zakładu Newagu - dodaje Adam Haertle.

Z analizy oprogramowania 29 pociągów, tylko w pięciu nie znaleźli niespodzianek wykraczających poza oficjalną instrukcję obsługi.

Newag: to oszczerstwo, ale ingerencja była

Newag, raport hakerów i publikację Onetu nazywa oszczerstwem.”Nasze oprogramowanie jest czyste. Nie wprowadzaliśmy, nie wprowadzamy i nie będziemy wprowadzać w oprogramowanie naszych pociągów żadnych rozwiązań, które prowadzą do celowych awarii. To pomówienie ze strony naszej konkurencji, która prowadzi nielegalną kampanię czarnego PR wobec nas - czytamy w oświadczeniu spółki dla „Rz”. Newag potwierdza „ingerencję w systemy sterowania pojazdami, dokonaną przez podmioty trzecie” (kogo, nie podała) wskazując, że „w toku utrzymania pojazdów, dostęp fizyczny do nich ma bardzo wiele podmiotów”. I że powiadomiła ABW, prokuraturę i SKW. ABW nie odpowiedziało nam na pytania o prowadzone postępowanie w tej sprawie.

Naruszenie konkurencji czy coś więcej

Gdyby się okazało, że Newag umyślnie instalował w lokomotywach swojej produkcji oprogramowanie unieruchamiające pociągi, to mógłby ponosić dość oczywiste konsekwencje karne za niszczenie cudzego mienia. Jednak, jak wskazuje adwokat Joana Affre, konsekwencje mogłyby dotyczyć także obszaru prawa konkurencji. Wskazuje na przepis art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, definiujący jako porozumienie antykonkurencyjne ustalenia między przedsiębiorcami zmierzające do ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem. - Przepis jest dość ogólnie sformułowany i można by go odnosić do umowy, jakie np. producent wagonów mógłby zawrzeć z firmą informatyczną, która takie oprogramowanie by stworzyła i zainstalowała w celu wykluczenia konkurenta zajmującego się serwisowaniem taboru – uważa ekspertka.