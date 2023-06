Sprawa lustracyjna Kazimierza Kujdy utknęła w sądzie

Proces autolustracyjny przed sądem został wszczęty na wniosek samego Kujdy po tym, jak w lutym 2019 r. „Rzeczpospolita” ujawniła, że IPN ma jego teczkę tajnego współpracownika SB o pseudonimie Ryszard. Kujda był wtedy szefem NFOŚ, jedynej instytucji wyłączonej z obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych.

Kujda bronił się, że choć złożył na piśmie oświadczenie dotyczące „nawiązania dialogu” ze Służbą Bezpieczeństwa, to nie była to „zgoda na współpracę”.

Lustracja: „Czysta karta” Kazimierza Kujdy

Według dokumentów Kujda był w zainteresowaniu SB od 1978 r. jako student, a potem doktorant, bo często wyjeżdżał za granicę, m.in. do NRD i ZSRR. Starał się wielokrotnie o paszport, by wyjechać do pracy za granicą. W uzasadnieniu wyroku pierwszej instancji sąd zapisał, że spotykał się z oficerem prowadzącym w hotelach pomiędzy marcem 1980 a lipcem 1981 r. Nie pobierał pieniędzy od SB, a czas współpracy był krótki (stąd stosunkowo łagodny wyrok).

Były prezes NFOŚ utrzymywał przed sądem, że nie miał świadomości, iż współpracuje z SB. Ale zdaniem sądu współpraca ta była świadoma i z zachowaniem tajności – a to wypełnia znamiona ustawy lustracyjnej. Sąd potwierdził, że w zgodzie na kontakty z bezpieką nie użyto sformułowania „współpraca”.

W rozmowie z „Rz” Kazimierz Kujda mówił po wyroku, że spotkała go „wielka krzywda” i że choć przedstawił sądowi setkę dokumentów potwierdzających jego niewinność, to ich nie uwzględniono.

Kazimierz Kujda, do czasu rozpatrzenia apelacji, ma więc „czystą kartę”. Został społecznym doradcą Jacka Sasina, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, a w kwietniu 2023 r. premier Mateusz Morawiecki powołał go do rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Gdyby wyrok został podtrzymany, nie mógłby pełnić tej funkcji, bo to państwowy bank. – Zapytałem o powody zatrudniania kłamcy lustracyjnego. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi od premiera – mówi Krzysztof Brejza, senator KO.