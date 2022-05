Ranny mężczyzna wszedł do sklepu przy ul. Nowy Świat w stolicy w nocy z soboty na niedzielę. Na miejsce wezwano służby. Mimo udzielonej mu pomocy medycznej, poszkodowany zmarł. Stołeczna policja apeluje do osób, które mogą posiadać informacje dotyczące sprawy o zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji.

Według nieoficjalnych ustaleń TVN Warszawa, mężczyzna prawdopodobnie został ranionym ostrym narzędziem. "Wcześniej miało dojść do awantury na rogu Foksal i Nowego Światu. Z relacji lokalnych mediów wynika, że do ataku doszło w jednej z bram" - czytamy. Dziennikarz TVN znalazł w bramie ślady krwi. Według nieoficjalnych doniesień, mężczyzna padł ofiarą napaści, gdy stanął w obronie kobiet, zaczepianych przez grupę mężczyzn.

W rejonie zdarzenia w niedzielę czynności prowadzą funkcjonariusze, którzy zabezpieczają m.in. nagrania z monitoringu. Czynności nadzoruje prokuratura.