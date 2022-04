„Każdy dolar mniej podatków zapłaconych przez zagraniczne firmy z Rosji to jeden nabój mniej wystrzelony w Ukraińców” – pisze ukraiński deputowany Mykoła Kniażycki. „Rzeczpospolita” dotarła do listu, który wysłał do polskiego premiera, ministrów, posłów i senatorów.

Kniażycki to były szef koncernów medialnych i były członek ukraińskiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jako poseł Rady Najwyższej Ukrainy współprzewodniczy Grupie Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską. W liście, wysłanym pod koniec marca do polskich polityków, apeluje o zwiększenie nacisku na zachodnie koncerny, „które nie uznały bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę za wystarczający argument do tego, aby zaprzestać prowadzenia swojej działalności gospodarczej w Rosji”, czyli – co za tym idzie – „wspierać finansowo Putina i jego ludzi”.

W swoim liście podaje konkretne nazwy, m.in. Leroy Merlin i Nestlé. Pierwsza z tych firm początkowo deklarowała, że nie tylko nie zamierza kończyć działalności w Rosji, ale wręcz rozszerzyć jej zakres. Pod koniec marca zmodyfikowała jednak stanowisko, informując, że podjęła decyzję o wstrzymaniu dalszych inwestycji w tym kraju. Z kolei Nestlé, największa firma spożywcza świata, zawiesiła sprzedaż niektórych marek i kampanie reklamowe, wstrzymała większość importu i eksportu i zawiesiła inwestycje kapitałowe, jednak w Rosji zostaje.

Obie firmy stały się obiektem odczuwalnego nacisku opinii publicznej. Najwięcej uwagi Kniażycki poświęca jednak innemu koncernowi, o którym mówi się relatywnie mniej. Chodzi o giganta tytoniowego Philipa Morrisa, producenta takich marek, jak Marlboro czy Iqos.

Jak przypomina Kniażycki, jest to największa zagraniczna firma działająca w Rosji. „Jak wyliczyła »Ukraińska Prawda«, za 4,8 miliarda dolarów wpłaconych przez tę firmę w 2020 r. do budżetu Rosji, mogła ona kupić 68 zestawów rakietowych Iskander-M” – pisze deputowany. Jego zdaniem firma ograniczyła się do „działań pod publiczkę”, takich jak zapowiedź zawieszenia inwestycji i odwołanie premiery nowego podgrzewacza do tytoniu. Kniażycki przypomina, że prezesem Philipa Morrisa jest Jacek Olczak, najwyżej postawiony Polak w strukturach światowego biznesu. I twierdzi, że nasz kraj powinien wywierać na koncern presję podatkową, „chociażby w zakresie wysokości akcyzy na sztandarowe produkty”.

Czy jest na to szansa? 21 marca rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Polska będzie zabiegała o dodatkowe opodatkowanie firm, które nie wycofały się z Rosji. O to, jak wygląda realizacja tej zapowiedzi, spytaliśmy Centrum Informacyjne Rządu. Poprosiło, by kontaktować się z Ministerstwem Finansów, z którego nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

W swoim liście Kniażycki pisze, że docenia zapowiedź polskiego rządu, jednak „można pójść dalej”, czyli środki, które wpłyną z tytułu wyższych podatków, przeznaczyć na pomoc humanitarną dla Ukrainy lub na rekompensaty dla polskich firm, które opuściły rosyjski rynek.

Swoje pismo wysłał 25 marca. Kilka dni później Philip Morris ogłosił, że jego „rada nadzorcza w porozumieniu z zespołem zarządzającym przygotowuje scenariusze wyjścia z rosyjskiego rynku, uwzględniając złożoność i dynamicznie zmieniającą się specyfikę otoczenia regulacyjnego i biznesowego”.

Mykoła Kniażycki mówi „Rzeczpospolitej”, że jego oceny to nie zmienia. – Presja ze strony całego cywilizowanego świata sprawia, że Philip Morris stara się coraz bardziej dystansować od Rosji, ale na razie ich wszystkie działania mają realnie bardzo niewielkie znaczenie – twierdzi. – W obliczu tego, co Rosjanie robią od ponad miesiąca na naszej ziemi, w Buczy czy Mariupolu, wycofywanie się z premiery nowego rodzaju podgrzewacza tytoniu brzmi jak niesmaczny żart – dodaje.

Przedstawiciele Philipa Morrisa w Polsce informują „Rzeczpospolitą”, że firma: zaprzestała produkcji części produktów tytoniowych na rynku rosyjskim, ograniczyła działalnośc produkcyjną, anulowała zaplanowaną inwestycję o wartości 150 mln dol. oraz zrezygnowała z planowanych na ten rok premier nowych produktów.