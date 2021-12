Na konferencji prasowej w woj. śląskim premier był pytany, czy pojawią się nowe obostrzenia związane z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 w okresie świątecznym i noworocznym. - Dzisiaj mamy dwa podstawowe zadania, na których się bardzo mocno koncentrujemy - walka z COVID-19 i walka z inflacją - odparł szef rządu.

- W odniesieniu do COVID-19 wdrożyliśmy kilka dni temu nowe obostrzenia, zaanonsowane ok. 3 tygodnie temu - mówił Morawiecki. Przypomniał, że chodzi o "zmniejszenie możliwości korzystania z poszczególnych punktów usługowych, takich jak restauracje czy hotele" oraz o wprowadzenie nauki zdalnej do 9 stycznia włącznie.

- To kolejne ograniczenie. Następne to obowiązkowe szczepienie, które w najbliższych dniach dla medyków przede wszystkim zostanie doprecyzowane przez ministra zdrowia - powiedział premier. Dodał, że "pełną parą" idą szczepienia na COVID-19 dawką trzecią oraz że możliwe są szczepienia dzieci od 5. roku życia.

- To zestaw działań, o którym pomyśleliśmy wcześniej wiedząc o tym, że niestety ta 4 fala się przedłuża. Wprawdzie liczba zakażeń maleje, ale mamy dramatycznie wysoką liczbę zgonów. Musimy działać szybko i stąd te nowe obostrzenia, stąd te wszystkie działania, stąd wzmocnienie i przyspieszenie programu szczepień, ale także obowiązkowość szczepień, zwłaszcza dla medyków, może także dla służb mundurowych - te decyzje w najbliższych dniach zapadną - oświadczył Mateusz Morawiecki.

W codziennym komunikacie dotyczącym koronawirusa Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj, że z powodu COVID-19 zmarło 247 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 528 osób. Ostatni raz resort informował o większej liczbie zgonów covidowych 14 kwietnia (803).

W okresie od 16 do 22 grudnia 2021 r. Ministerstwo Zdrowia zaraportowało więcej zgonów covidowych (3 113) niż w tym samym okresie 2020 r. (2 474).

W środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz poinformował, że dziś lub jutro minister zdrowia Adam Niedzielski z kontrasygnatą szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego wyda rozporządzenie w zakresie obowiązkowego szczepienia służb medycznych. - Mówimy tu o obowiązkowym szczepieniu zarówno stricte zawodów medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych w kraju wraz z aptekami - przekazał.