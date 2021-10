Arrasy rozbłysną na święta w Krakowie

Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze ponad dwa miesiące, ale już teraz krakowski magistrat zdradza, jak będzie wyglądać świąteczna iluminacja w tym roku.

Motywem wiodącym dekoracji będą wzory inspirowane ikonografią arrasów ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

- Dla zachowania spójności kolorystycznej projekt iluminacji będzie utrzymany w złotej i srebrnej kolorystyce, symbolicznie nawiązując do złotych i srebrnych nici, którymi brukselscy mistrzowie tkali arrasy – mówi Dariusz Nowak, z krakowskiego magistratu.

Zdrada, że szczególnie arrasy krajobrazowo-zwierzęce, zwane werdiurami, przedstawiające bogactwo fauny i flory, obrazujące renesansowe zainteresowania przyrodą, są źródłem inspiracji rzeźb świetlnych, takich jak: jelenie, wielbłądy, żyrafy czy rajski ptak.

Iluminacja wkomponowana w place i ulice Starego Miasta będzie tworzyły wielki teatr natury w przestrzeni.

- Wywodzące się z tej samej serii arrasów motywy roślinne, w tym głównie liście akantu, uzupełniają projekt o dodatkowe motywy dekoracyjne na wszystkich elementach iluminacji: choinkach, girlandach nad ulicami, dekoracjach lamp oraz mostów – dodaje Dariusz Nowak.

Całość projektu zostanie wzbogacona o cytaty fragmentów arrasów, autorstwa nieznanego artysty z kręgu antwerpskiego malarza Pietera Coecke van Aelsta.

Ważną częścią projektu dekoracji świetlnych będą także elementy scenograficzne wywodzące się z serii arrasów herbowych oraz monogramowych.

Na wzór okazałych portier monogramowych zostały włączone w projekt bogato zdobione ramy, które tworzą wraz z rzeźbami świetlnymi kompozycje przestrzenne.

Uzupełnieniem dekoracji są zaprojektowane bańki świetlne z motywami roślinnymi, zestaw zawieszek i drobnych elementów dekoracyjnych inspirowanych ornamentem zwanym groteską niderlandzką, oraz elementy architektoniczne nawiązujące do wawelskiego dziedzińca, z krużgankami arkadowymi, które prawdopodobnie zostaną usytuowane na Rynku Głównym w Krakowie.

Na Rynku – tak, jak w poprzednich latach – stanie żywe drzewo iglaste o wysokości co najmniej 15 metrów, ozdobione elementami nawiązującymi do liści akantu i migoczących „zawieszek", wplatających się w oświetlenie pokrywające powierzchnię gałęzi.

W Krakowie montaż iluminacji rozpocznie się w listopadzie, a całość rozbłyśnie w sobotę, już 27 listopada. Ozdoby będą cieszyć oko mieszkańców i turystów do końca stycznia.

Zamówienie realizowane jest w trybie dwuletnim, co oznacza, że ozdoby z wawelskim motywem będą nam towarzyszyć również w okresie świąteczno-noworocznym w 2022 roku.

Koszt całości zamówienia to ok. 4,5 mln zł. Miasto zamierza podpisać umowę z firmą Multidekor. A prace koncepcyjne za ok. 23 tys. zł zrealizowała agencja Cooperativa Studio, we współpracy z miejskim plastykiem.