Nowi biskupi pochodzą ze Szwajcarii, USA i Francji.

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Kim są lefebryści i dlaczego odrzucają Sobór Watykański II?

Były to drugie święcenia u lefebrystów, czyli w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X, które powstało w Kościele katolickim w 1970 roku z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebvre’a (1905-1991). Przywiązani do kościelnej tradycji lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.

Środowa konsekracja biskupów była wyzwaniem rzuconym papieżowi i zapoczątkowała drugi ostry kryzys w relacjach Stolicy Apostolskiej z tradycjonalistycznym bractwem. Do pierwszego doszło w 1988 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, gdy odbyły się pierwsze i do środy jedyne święcenia u lefebrystów. Polski papież ogłosił wtedy, że abp Lefebvre i czterej wyświęceni biskupi ściągnęli na siebie ekskomunikę.

W dekrecie opublikowanym w czwartek przez Watykan prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kardynał Victor Manuel Fernandez napisał: „Mimo upomnień skierowanych do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, biskup Alfonso de Galarreta, dokonawszy aktu o charakterze schizmatycznym poprzez konsekrację czterech prezbiterów bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża,” podlega karom przewidzianym w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

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„Oświadczam zatem, ze wszystkimi skutkami prawnymi, że zarówno wspomniany biskup Alfonso de Galarreta, jak i Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier popadli ipso facto w ekskomunikę latae sententiae” - dodał kardynał.

Ekskomunika latae sententiae oznacza karę kościelną, która następuje automatycznie, w rezultacie samego faktu popełnienia czynu.

W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.

Papież apelował o wycofanie się. List Leona XIV nie przyniósł skutku

W przeddzień święceń w Szwajcarii papież Leon XIV wystosował list do lefebrystów, prosząc, by odstąpili od swoich planów. „Przepełniony chrześcijańską miłością, wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi! Zachęcam was, abyście z całą powagą rozważyli dobro duchowe wiernych, ponieważ akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które miłują i których poszukują dla swojego uświęcenia” - napisał papież.