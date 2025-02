Jest nowy komunikat Watykanu. Stan się poprawił, niebezpieczeństwo nie minęło

Czwartek jest 15. dniem hospitalizacji 88-letniego papieża Franciszka w poliklinice Gemelli. Rano papież Franciszek poświęca czas na fizjoterapię oddechową i odpoczynek, natomiast po południu oddaje się modlitwie i pracy - podano.

Piętnasty dzień hospitalizacji w klinice Gemelli

Papież od dwóch tygodni przebywa w rzymskim szpitalu, gdzie trafił z powodu zapalenia oskrzeli, które przekształciło się w obustronne zapalenie płuc. Służby prasowe Watykanu regularnie informują o stanie zdrowia 88-letniego Franciszka.

W porannym czwartkowym komunikacie przekazano, że papież dobrze spał w nocy.

Rano nastąpiła „dalsza niewielka poprawa”

Poprzedniego dnia podano, że u papieża nastąpiła „dalsza niewielka poprawa”. Według Watykanu, problem łagodnej niewydolności nerek został zażegnany, jednak rokowania co do stanu zdrowia papieża pozostają „ostrożne”, co oznacza, że niebezpieczeństwo nie minęło.