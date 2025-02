Papież Franciszek zrezygnuje? „Wszystko jest możliwe”

W kręgach watykańskich już wcześniej spekulowało się na temat stanu zdrowia Franciszka, szczególnie w kontekście decyzji Benedykta XVI, który w 2013 roku jako pierwszy papież od 598 lat zakończył pontyfikat i został papieżem-emerytem. Dotychczas – mimo problemów zdrowotnych – papież Franciszek deklarował jednak, że nie zamierza w najbliższej przyszłości rezygnować ze swego urzędu, nawet jeśli jego poprzednik „uchylił drzwi” takiej możliwości. W swej autobiografii duchowny zapewnił, że nie rozważał dymisji nawet w okresie, kiedy przechodził operację. Włoskie media zauważają jednak teraz – kiedy od ponad tygodnia 88-letni papież przebywa w klinice Gemellli w Rzymie – że ewentualna rezygnacja Franciszka przestała być tematem tabu.

Włoskie media o ewentualnej rezygnacji papieża Franciszka

Jak zauważa włoska agencja ANSA, stan zdrowia papieża Franciszka może nakłonić go do rezygnacji z urzędu.

W piątek dziennik „Il Giornale” pisze zaś, że choć stan papieża lekko się poprawił, „w Kościele już są tacy, którzy mówią o możliwej dymisji”.

O tym, że papież odejść może z powodu choroby pisze też dziennik „La Repubblica”. Jak podkreśla, o możliwości dymisji jednego dnia wypowiedziało się trzech kardynałów. Wśród nich miał być emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kardynał Gianfranco Ravasi. - Uważam, że może to zrobić, bo jest osobą dość stanowczą w swoich decyzjach – powiedział duchowny, kiedy zapytano go o to, czy Franciszek może ustąpić. - Nie ulega wątpliwości, że gdyby znalazł się w sytuacji, w której zagrożona byłaby jego możliwość osobistych kontaktów z ludźmi, które kocha, oraz bezpośredniego, wyraźnego i jasnego komunikowania, wtedy myślę, że mógłby zdecydować o dymisji – zaznaczył Ravasi, cytowany przez dzienniki „La Stampa” i „Il Messaggero”. Kardynał dodał także, że papież powiedział kiedyś, że po wyborze na papieża dokonał on formalnego aktu sporządzenia listu w sprawie swojej ewentualnej rezygnacji w przyszłości, gdyby jego stan uniemożliwiał mu sprawowanie urzędu.