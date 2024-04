Papież zgodził się na ślub kościelny byłego biskupa. Wcześniej biskupowi urodziły się bliźnięta

Caballol poinformowała o ślubie na swoim kanale na Instagramie. Przyznała, że ślub kościelny był możliwy dzięki „łasce Ojca Świętego”, który udzielił przeniesionemu do stanu świeckiego Novellowi dyspensy.



Reklama

„To była długa droga, ale byliśmy w stanie uregulować naszą sytuację kanoniczną: zawrzeć ślub tak jak chcieliśmy i jesteśmy w stanie znów przyjmować komunię” - ogłosiła Caballol.



„Nie sądzę, aby nasza miłość (...) zasługiwała na to by ją ukrywać. Ani nie uważam, aby tuszowanie towarzyszące rezygnacji mojego męża (ze stanowiska biskupa) dwa i pół roku temu było całkowicie słuszne” - dodała.



„Przepraszam was wszystkich, którzy uważacie, że powinniśmy utrzymywać to w tajemnicy, ale nie mogę zachowywać się w sposób niezgodny z moim sposobem myślenia i uczuciami. Powiedziawszy to, nie mogę zrobić nic innego niż pokazać, po raz kolejny, piękna miłości. Szczęśliwej Wielkiej Nocy, gdy można odrodzić się jak kwiaty, pączkować jak drzewa i zmartwychwstać jak (Syn) Człowieczy” - podsumowała Caballol.