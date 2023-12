Kościół w Niemczech nie rezygnuje z reform i nic nie wskazuje na to, aby miały one być mniej radykalne niż proponowane w ostatnich trzech latach zniesienie celibatu czy umożliwienie kobietom dostępu do święceń kapłańskich.

Takie postulaty są wynikiem szeregu obrad tzw. Synodalnej Drogi (Synodaler Weg), czyli platformy wymiany poglądów z udziałem przedstawicieli Kościoła i organizacji świeckich katolików, z potężnym Komitetem Centralnym Niemieckich Katolików (ZDK) na czele, skupiającym ponad dwie setki organizacji laickich.

Niemiecki Kościół wprowadza reformy

Watykan był od początku przeciwny jakimkolwiek reformom proponowanym przez niemiecki Kościół, dostrzegając w nich powrót do reformatorskich idei Lutra i realną groźbę rozłamu w Kościele katolickim. Jednak mimo płynących z Rzymu coraz częstszych ostrzeżeń proces reformatorski idzie dalej.

Do 2026 r. ma powstać Rada Synodalna, która będzie organem doradczym i decyzyjnym w Kościele, władnym do podejmowania rozstrzygnięć o znaczeniu ponaddiecezjalnym, dotyczących planowania duszpasterskiego czy spraw finansowych Kościoła. Nie ulega też wątpliwości, że w tym gremium kontynuowana będzie debata rozpoczęta przez Drogę Synodalną na temat celibatu, roli kobiet czy etyki seksualnej.