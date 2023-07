W Anglii rozpoczęto dyskusję o modlitwie "Ojcze nasz". Wskazano na problematyczne słowa

Arcybiskup Stephen Cottrell wdał się w polemikę na temat płci Boga w swoim przemówieniu otwierającym synod generalny Kościoła Anglii.

Modlitwa Pańska, która wywodzi się z czasów, gdy uczniowie Jezusa zapytali go, jak powinni się modlić, zaczyna się słowami: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje" i zawiera męskie zaimki "On" i "Jemu" w odniesieniu do Boga.

Arcybiskup Yorku zasugerował jednak, że użycie terminu "Ojciec" jest "problematyczne" dla tych, którzy cierpieli z powodu znęcających się ojców i tych, którzy byli wykorzystywani przez duchownych, znanych jako ich ojcowie w Bogu.

Słowa arcybiskupa wywołały mieszane reakcje.

Liberalni, feministycznie nastawieni duchowni w Kościele Anglii powiedzieli, że "tylko dlatego, że Jezus nazwał Boga »tatą« , uważamy, że musimy nazywać Boga »tatą«" i zgodzili się z jego wypowiedziami na ten kontrowersyjny temat.