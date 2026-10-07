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Prawnicy: TSUE nie stworzył nowego „Dziubaka”

W przeciwieństwie do spraw frankowych ciężar rozwiązania sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego powinien spocząć przede wszystkim na ustawodawcy i sądach krajowych, a nie na Trybunale w Luksemburgu.

Publikacja: 07.10.2026 05:20

Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Mateusz Kędzior: TSUE nie stworzył nowego „Dziubaka”

Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Mateusz Kędzior: TSUE nie stworzył nowego „Dziubaka”

Foto: Adobe Stock

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Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Mateusz Kędzior

W debacie publicznej coraz częściej pojawia się teza, że kwietniowy wyrok TSUE w sprawie C‑744/24 może odegrać dla sankcji kredytu darmowego podobną rolę, jaką wyrok w sprawie Dziubak odegrał dla sporów frankowych. Analogii tej trudno odmówić atrakcyjności. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z orzeczeniami TSUE dotyczącymi ochrony konsumentów, które zmieniają dotychczasowe postrzeganie rzeczywistości i mogą rodzić wielomiliardowe skutki dla sektora finansowego.

To jednak porównanie zbyt daleko idące. Nie uwzględnia ono fundamentalnych różnic między mechanizmem sankcji kredytu darmowego a problematyką kredytów frankowych. W sprawach CHF osią sporu była przede wszystkim przejrzystość postanowień umownych oraz zachowanie równowagi kontraktowej stron. W przypadku SKD punkt ciężkości przesuwa się na obowiązki informacyjne kredytodawcy, proporcjonalność sankcji oraz skutki nieprawidłowej implementacji prawa unijnego.

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