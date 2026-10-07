Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Robert Damski: Rzeczy ważne i ważniejsze

Mam wrażenie, że perypetie celebrytów obchodzą wszystkich, egzekucja sądowa – niemal nikogo.

Publikacja: 07.10.2026 05:30

Damski: Problemy egzekucji sądowej nie są tak fascynujące jak perypetie celebrytów

Damski: Problemy egzekucji sądowej nie są tak fascynujące jak perypetie celebrytów

Foto: Adobe Stock

Reklama

Robert Damski

Ostatnimi czasy nie mogę oprzeć się wrażeniu, że żyjemy w bardzo szczęśliwym kraju. Ilekroć bowiem zaglądam do internetu i czytam, co aktualnie wzbudza największe emocje i zainteresowanie na portalach społecznościowych i forach dyskusyjnych, okazuje się, że największym problemem wypowiadających się tam osób są kwestie, które jeszcze kilkanaście lat temu byłyby zupełnie niszowym tematem.

Nigdy na przykład nie przypuszczałem, jak ogromne emocje budzić może adaptacja prozy Bolesława Prusa (lub jak kto woli Aleksandra Głowackiego), czy też obsada drugiej części komedii romantycznej, która swoją premierę miała ponad 20 lat temu. Co prawda sam musiałem zajrzeć do oryginalnego utworu, aby przypomnieć sobie fragment, w którym Wokulski przed pojedynkiem z Baronem Krzeszowskim zażywa pewne, słusznie skądinąd nielegalne, substancje, ale najwyraźniej inaczej zapamiętałem tę historię.

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama