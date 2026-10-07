Truizmem jest stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach dowody cyfrowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w prowadzonych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości postępowaniach. Co jednak, jeśli sprawca nie został jeszcze ustalony, a ślady cyfrowe znajdują się na serwerach zagranicznego dostawcy usług?

W takim przypadku organ prowadzący postępowanie staje przed murem, przez który ciężko się przebić. Odpowiedzią na to wyzwanie proceduralne ma być pakiet e-evidence w którego skład wchodzą: rozporządzenie 2023/1543, które zaczęło obowiązywać od 18 sierpnia 2026 r., a także dyrektywa 2023/1544.