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Mariusz Minkiewicz, Maria Staroń-Szymańska: Pakiet e-evidence to łatwiejszy dostęp do danych, ale...

Unijne rozwiązania odpowiadają na rzeczywistą potrzebę, lecz nie usuwają sporów wokół dowodów elektronicznych.

Publikacja: 07.10.2026 04:55

Mariusz Minkiewicz, Maria Staroń-Szymańska: Pakiet e-evidence to łatwiejszy dostęp do danych

Mariusz Minkiewicz, Maria Staroń-Szymańska: Pakiet e-evidence to łatwiejszy dostęp do danych

Foto: Adobe Stock

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Mariusz Minkiewicz, Maria Staroń-Szymańska

Truizmem jest stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach dowody cyfrowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w prowadzonych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości postępowaniach. Co jednak, jeśli sprawca nie został jeszcze ustalony, a ślady cyfrowe znajdują się na serwerach zagranicznego dostawcy usług?

W takim przypadku organ prowadzący postępowanie staje przed murem, przez który ciężko się przebić. Odpowiedzią na to wyzwanie proceduralne ma być pakiet e-evidence w którego skład wchodzą: rozporządzenie 2023/1543, które zaczęło obowiązywać od 18 sierpnia 2026 r., a także dyrektywa 2023/1544.

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