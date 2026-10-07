Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Maciej Zaborowski: Adwokat nie jest od tego, żeby go lubiano

„Konstruktywnej krytyki należy nie tylko oczekiwać – należy jej poszukiwać” – mawiała Margaret Chase Smith, pierwsza kobieta w historii wybrana zarówno do Izby Reprezentantów, jak i do Senatu USA. I takiej krytyki każdemu z nas życzę.

Publikacja: 07.10.2026 04:40

Maciej Zaborowski: Adwokat nie jest od tego, żeby go lubiano

Maciej Zaborowski: Adwokat nie jest od tego, żeby go lubiano

Foto: Adobe Stock

Reklama

Maciej Zaborowski

Nie tak dawno miałem okazję wystąpić w jednym z bardzo popularnych internetowych programów na kanale YouTube. Rozmowa ze współczesnymi dziennikarzami dotyczyła istoty zawodu adwokata i głośnych spraw medialnych. Około tydzień później, przed salą sądową, zaczepił mnie jeden z występujących we wspólnej sprawie adwokatów. Pochwalił sam wywiad, ale zadał też jedno pytanie, które dało mi sporo do myślenia. Niemal szeptem spytał: „Czy nie obawia się pan mecenas, że przez tak mocną krytykę prokuratury i sądów ludzie nie będą pana lubić, a panu będzie ciężko występować w niektórych miejscach?”. Pytanie mądre o tyle, że dotyczy de facto nie mnie, a interesów klientów. Pomijając to, że wątpię, aby zapracowani prawnicy mieli jeszcze czas na oglądanie rozmów ze mną, to jednak skłoniło mnie to do głębszych przemyśleń.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama