OLX.pl to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform z ogłoszeniami, dostępna z poziomu strony internetowej oraz aplikacji. Sprzedający wystawiają rzeczy używane, nowe, a także oferty usług. Korzystający z serwisu konsumenci mogą zapoznawać się z opiniami na temat transakcji i sprzedawców wystawionych przez innych użytkowników.

Nieuczciwy algorytm

Prezes UOKiK sprawdził, kto i kiedy mógł wystawić opinię w serwisie OLX.pl, jaki algorytm stosowała spółka do obliczenia końcowych ocen użytkowników i jak informowała o zasadach obowiązujących na platformie. Okazało się, że system ocen jest mylący. Mogły je wystawiać osoby, które nic nie kupiły, a np. zapytały o produkt. Aby wystawić opinię, musiały spełnić dodatkowe warunki, np. otrzymać zaproszenie od OLX. O tym serwis nie informował. Jednak największe zastrzeżenia UOKiK wzbudziła wada, której skarżący nie mieli szans odkryć:  nieuczciwie działającego algorytmu. Grupa OLX stosowała kilkuetapową metodę obliczania ogólnej oceny użytkownika. Z trójstopniowej skali oceny doświadczenia (rewelacyjne, dobre, złe) powstawała skala czterostopniowa: rewelacyjnie, dobrze, nieźle oraz negatywna – nie polecam.

OLX ma zapłacić ogromną karę za mylący system ocen

Jak ustalił Prezes UOKiK, algorytm stosowany przez spółkę do obliczenia oceny użytkowników zawyżał oceny poprzez dwa mechanizmy. Przypisywał wyższą wagę ocenom pozytywnym niż negatywnym, a dodatkowo oceny mieszczące się poniżej połowy w skali, były kwalifikowane i prezentowane jako pozytywne. Konsumenci nie mogli zweryfikować, czy przyporządkowane oceny były odzwierciedleniem opinii faktycznie zostawianych przez oceniających. Przykładowo użytkownicy OLX.pl nie wiedzieli, że ocena „Nieźle. Większość kupujących jest dosyć zadowolona z tego ogłoszeniodawcy” była przypisywana m.in. sprzedającym, którzy mieli więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. W efekcie stosowanych mechanizmów konsumenci zamiast oceny „nie polecam” mogli widzieć ocenę „nieźle (…)”, zamiast oceny „nieźle (…)” ocenę „dobrze”, a zamiast oceny „dobrze” ocenę „rewelacyjnie”.

Sąd przyznaje rację UOKiK, ale obniża karę dla OLX

W czerwcu 2025 r. za praktyki wprowadzające w błąd Prezes UOKiK nałożył na Grupę OLX 28 420 869 zł kary. Właściciele platformy odwołali się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W czwartek Urząd poinformował na platformie X, że odwołanie zostało oddalone. „Sąd zgodził się z ustaleniami Prezesa UOKiK, że OLX wprowadzał w błąd. Nałożona w decyzji kara 28,4 mln zł została zmiarkowana do 24,3 mln zł” – przekazano. 

