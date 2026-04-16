OLX.pl to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform z ogłoszeniami, dostępna z poziomu strony internetowej oraz aplikacji. Sprzedający wystawiają rzeczy używane, nowe, a także oferty usług. Korzystający z serwisu konsumenci mogą zapoznawać się z opiniami na temat transakcji i sprzedawców wystawionych przez innych użytkowników.

Reklama Reklama

Nieuczciwy algorytm

Prezes UOKiK sprawdził, kto i kiedy mógł wystawić opinię w serwisie OLX.pl, jaki algorytm stosowała spółka do obliczenia końcowych ocen użytkowników i jak informowała o zasadach obowiązujących na platformie. Okazało się, że system ocen jest mylący. Mogły je wystawiać osoby, które nic nie kupiły, a np. zapytały o produkt. Aby wystawić opinię, musiały spełnić dodatkowe warunki, np. otrzymać zaproszenie od OLX. O tym serwis nie informował. Jednak największe zastrzeżenia UOKiK wzbudziła wada, której skarżący nie mieli szans odkryć: nieuczciwie działającego algorytmu. Grupa OLX stosowała kilkuetapową metodę obliczania ogólnej oceny użytkownika. Z trójstopniowej skali oceny doświadczenia (rewelacyjne, dobre, złe) powstawała skala czterostopniowa: rewelacyjnie, dobrze, nieźle oraz negatywna – nie polecam.

Czytaj więcej Konsumenci OLX ma zapłacić ogromną karę za mylący system ocen Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o nałożeniu na Grupę OLX kary pieniężnej w wysokości ponad 28 mln zł.

Jak ustalił Prezes UOKiK, algorytm stosowany przez spółkę do obliczenia oceny użytkowników zawyżał oceny poprzez dwa mechanizmy. Przypisywał wyższą wagę ocenom pozytywnym niż negatywnym, a dodatkowo oceny mieszczące się poniżej połowy w skali, były kwalifikowane i prezentowane jako pozytywne. Konsumenci nie mogli zweryfikować, czy przyporządkowane oceny były odzwierciedleniem opinii faktycznie zostawianych przez oceniających. Przykładowo użytkownicy OLX.pl nie wiedzieli, że ocena „Nieźle. Większość kupujących jest dosyć zadowolona z tego ogłoszeniodawcy” była przypisywana m.in. sprzedającym, którzy mieli więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. W efekcie stosowanych mechanizmów konsumenci zamiast oceny „nie polecam” mogli widzieć ocenę „nieźle (…)”, zamiast oceny „nieźle (…)” ocenę „dobrze”, a zamiast oceny „dobrze” ocenę „rewelacyjnie”.

Sąd przyznaje rację UOKiK, ale obniża karę dla OLX

W czerwcu 2025 r. za praktyki wprowadzające w błąd Prezes UOKiK nałożył na Grupę OLX 28 420 869 zł kary. Właściciele platformy odwołali się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W czwartek Urząd poinformował na platformie X, że odwołanie zostało oddalone. „Sąd zgodził się z ustaleniami Prezesa UOKiK, że OLX wprowadzał w błąd. Nałożona w decyzji kara 28,4 mln zł została zmiarkowana do 24,3 mln zł” – przekazano.