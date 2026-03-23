W poniedziałkowym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że instalacja OZE ma być inwestycją w czystą energię i niższe rachunki. Tymczasem część firm sprzedaje ją strachem i podstępem, a warunki ukrywa w „drobnym druku”. Wykazały to postępowania, które zakończyły się nałożeniem kar na dwie firmy i osoby nimi zarządzające.
Polska Energia Grupa Kapitałowa ma zapłacić ponad 900 tys. zł za stosowanie reklam, które wyglądały jak informacja urzędowa. UOKiK podaje, iż do skrzynek pocztowych konsumentów trafiały druki stylizowane na oficjalne pisma – czarno-białe, z formalnymi zwrotami i tytułami w rodzaju „Ogłoszenie” czy „Zawiadomienie”, a na kopertach pojawiał się czerwony nadruk „Zawiadomienie dla mieszkańców gminy”. Urzędnicy nie mieli wątpliwości, iż dla wielu osób mogło to wyglądać jak korespondencja z urzędu albo od dystrybutora energii, a nie jak oferta handlowa prywatnej spółki.
To nie wszystko, presję na potencjalnych klientów wzmacniano sposobem pisania o cenach energii. „W materiałach ostrzegano o rzekomych, nieuchronnych podwyżkach cen prądu nawet o 300–400 proc., podczas gdy realny wzrost cen dla gospodarstw domowych w latach 2022–2024 wyniósł niespełna 33 proc. Taki przekaz – podawany bez źródeł i ważnego kontekstu, np. rozwiązań osłonowych, takich jak mrożenie cen energii – miał przestraszyć i skłonić do podjęcia decyzji o zawarciu umowy na instalację fotowoltaiczną” – wskazuje UOKiK.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzje wobec dwóch spółek z sektora OZE. Nakazał zmianę niedozwolonych postanowień umownych...
Zdecydowanie wyższą karę, opiewającą na ponad 6 mln zł, nałożono na firmę Energia dla Pokoleń, w której wzorcach umów pojawiały się klauzule, które zdaniem Urzędu mogły utrudnić konsumentom dochodzenie swoich praw, np. egzekwowanie terminów wykonania instalacji. Problem dotyczył także nieprecyzyjnych pojęć, takich jak „niekorzystne warunki atmosferyczne”. Zdaniem urzędników, uniemożliwiały one klientowi ocenę, czy opóźnienie wynikało z nadzwyczajnego zdarzenia, czy z przewidywalnych warunków pogodowych. W praktyce mogło oznaczać to długie czekanie bez pewności, kiedy montaż się skończy, i brak skutecznych narzędzi, by wyegzekwować terminową realizację.
UOKiK zakwestionował również postanowienia umowne dotyczące efektów inwestycji. „Jeżeli konsument dostaje obietnice konkretnych korzyści na podstawie danych i parametrów, a w umowie znajduje zastrzeżenie, że firma nie gwarantuje poziomu produkcji energii ani oszczędności, może się okazać, że rzeczywiste efekty będą mniejsze niż wynikało z przedstawionych wyliczeń” – podkreślono.
Niewykluczone są kary dla kolejnych firm z branży odnawialnych źródeł energii. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda się bowiem klauzulom stosowanym przez spółkę Nasz Prąd. W tym przypadku wątpliwości budzi m.in. postanowienie, zgodnie z którym ekipa montażowa miała stawić się w umówionym terminie, a jeśli nieruchomość nie była gotowa do rozpoczęcia prac i sytuacja nie zmieniła się w ciągu dwóch godzin, spółka mogła obciążyć klienta dodatkowym kosztem dojazdu w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Jak zauważono, przy takiej stawce kara mogła narastać do bardzo wysokiej kwoty – tym bardziej, że spółka nie precyzowała, co dokładnie oznacza „przygotowanie” nieruchomości.
W umowach opracowanych przez BO Energy (wcześniej FG Energy) było aż 12 niedozwolonych klauzul naruszających prawa konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz...
