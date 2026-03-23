Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Firmy z branży OZE ukarane. UOKiK: sprzedawali czystą energię strachem i podstępem

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 7 mln zł kar na dwie spółki z branży OZE za nieuczciwy sposób pozyskiwania klientów oraz niedozwolone klauzule w umowach z klientami. Konsekwencje takich działań poniosą także zarządzającymi ukaranymi spółkami. Pięć osób ma zapłacić łącznie blisko 400 tys. zł.

Publikacja: 23.03.2026 09:59

Mateusz Adamski

W poniedziałkowym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że instalacja OZE ma być inwestycją w czystą energię i niższe rachunki. Tymczasem część firm sprzedaje ją strachem i podstępem, a warunki ukrywa w „drobnym druku”. Wykazały to postępowania, które zakończyły się nałożeniem kar na dwie firmy i osoby nimi zarządzające. 

Reklama jak informacja urzędowa

Polska Energia Grupa Kapitałowa ma zapłacić ponad 900 tys. zł za stosowanie reklam, które wyglądały jak informacja urzędowa. UOKiK podaje, iż do skrzynek pocztowych konsumentów trafiały druki stylizowane na oficjalne pisma – czarno-białe, z formalnymi zwrotami i tytułami w rodzaju „Ogłoszenie” czy „Zawiadomienie”, a na kopertach pojawiał się czerwony nadruk „Zawiadomienie dla mieszkańców gminy”. Urzędnicy nie mieli wątpliwości, iż dla wielu osób mogło to wyglądać jak korespondencja z urzędu albo od dystrybutora energii, a nie jak oferta handlowa prywatnej spółki.

To nie wszystko, presję na potencjalnych klientów wzmacniano sposobem pisania o cenach energii. „W materiałach ostrzegano o rzekomych, nieuchronnych podwyżkach cen prądu nawet o 300–400 proc., podczas gdy realny wzrost cen dla gospodarstw domowych w latach 2022–2024 wyniósł niespełna 33 proc. Taki przekaz – podawany bez źródeł i ważnego kontekstu, np. rozwiązań osłonowych, takich jak mrożenie cen energii – miał przestraszyć i skłonić do podjęcia decyzji o zawarciu umowy na instalację fotowoltaiczną” – wskazuje UOKiK. 

Czytaj więcej

Umowa na eko-rewolucję w domu, jak prawny labirynt. UOKiK reaguje i nakłada kary
Konsumenci
Umowa na eko-rewolucję w domu, jak prawny labirynt. UOKiK reaguje i nakłada kary

Słona kara za niedozwolone klauzule w umowach

Zdecydowanie wyższą karę, opiewającą na ponad 6 mln zł, nałożono na firmę Energia dla Pokoleń, w której wzorcach umów pojawiały się klauzule, które zdaniem Urzędu mogły utrudnić konsumentom dochodzenie swoich praw, np. egzekwowanie terminów wykonania instalacji. Problem dotyczył także nieprecyzyjnych pojęć, takich jak „niekorzystne warunki atmosferyczne”. Zdaniem urzędników, uniemożliwiały one klientowi ocenę, czy opóźnienie wynikało z nadzwyczajnego zdarzenia, czy z przewidywalnych warunków pogodowych. W praktyce mogło oznaczać to długie czekanie bez pewności, kiedy montaż się skończy, i brak skutecznych narzędzi, by wyegzekwować terminową realizację.

Reklama
Reklama

UOKiK zakwestionował również postanowienia umowne dotyczące efektów inwestycji. „Jeżeli konsument dostaje obietnice konkretnych korzyści na podstawie danych i parametrów, a w umowie znajduje zastrzeżenie, że firma nie gwarantuje poziomu produkcji energii ani oszczędności, może się okazać, że rzeczywiste efekty będą mniejsze niż wynikało z przedstawionych wyliczeń” – podkreślono. 

Niewykluczone są kary dla kolejnych firm z branży odnawialnych źródeł energii. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda się bowiem klauzulom stosowanym przez spółkę Nasz Prąd. W tym przypadku wątpliwości budzi m.in. postanowienie, zgodnie z którym ekipa montażowa miała stawić się w umówionym terminie, a jeśli nieruchomość nie była gotowa do rozpoczęcia prac i sytuacja nie zmieniła się w ciągu dwóch godzin, spółka mogła obciążyć klienta dodatkowym kosztem dojazdu w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Jak zauważono, przy takiej stawce kara mogła narastać do bardzo wysokiej kwoty – tym bardziej, że spółka nie precyzowała, co dokładnie oznacza „przygotowanie” nieruchomości.

Czytaj więcej

Umowy na fotowoltaikę pełne pułapek. UOKiK nakłada surową karę
Konsumenci
Umowy na fotowoltaikę pełne pułapek. UOKiK nakłada surową karę

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Notariusz może poświadczyć dziedziczenie i złożyć wniosek o zmianę treści księgi wieczystej, aby uja
Spadki i darowizny
Dziedziczenie nieruchomości trochę prostsze. Nowe przepisy już obowiązują
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Jak umocnić polską gospodarkę i firmy na lata?
Materiał Promocyjny
Jak umocnić polską gospodarkę i firmy na lata?
Zwycięstwo par jednopłciowych w NSA. Co czeka polskie urzędy?
Prawo w Polsce
Zwycięstwo par jednopłciowych w NSA. Co czeka polskie urzędy?
Zasady dotyczące użytkowania kominków zostały opisane w uchwałach antysmogowych przyjmowanych przez
Prawo w Polsce
Nowe zasady użytkowania kominków. W których regionach obowiązują ograniczenia?
Brat zmarłej sprzedał jej mieszkanie, lecz nie oddał pieniędzy jej dzieciom
Spadki i darowizny
Sprzedał mieszkanie zmarłej i musi się z tego rozliczyć
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama