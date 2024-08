Rząd sięga do kieszeni palaczy. Akcyza w górę, nie tylko na zwykłe papierosy

Dlatego zgodnie z projektem ustawą o podatku akcyzowym mają zostać objęte urządzenia do waporyzacji. Co prawda ze względu na regulacje unijne nie będą wyrobami akcyzowymi, ale podobnie jak samochody osobowe staną się wyrobami nieakcyzowymi opodatkowanymi akcyzą.

Do urządzeń do waporyzacji będą zaliczone dwie kategorie. Papierosy elektroniczne, czyli urządzenia jednorazowego lub wielokrotnego użytku służące do spożywania pary powstającej z przeznaczonych do nich płynów, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki. A także podgrzewacze, tj. urządzenia służące do spożywania aerozolu wytworzonego z wyrobów nowatorskich, bez ich spalania. Wyjątkiem będą urządzenia przeznaczone do celów medycznych.

Z analiz wynika, że ceny papierosów w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej. W 2023 r. średnia cena papierosów w euro w przeliczeniu na 1000 sztuk w Polsce wynosiła mniej niż 200. Dla porównania w Niemczech ponad 300, we Francji ok. 500, a w Irlandii prawie 800.

Nowe stawki akcyzy na papierosy

Zgodnie z obecnymi przepisami stawki akcyzy na papierosy miały wynosić: w 2024 r. - 276 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej, w 2025 r. - 303,60 zł za każde 1000 sztuk i odpowiednio 32,05 proc., a w 2026 r. miało to być 333,96 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. To się jednak zmieni. Zgodnie z projektem tylko ta pierwsza stawka 276 zł plus 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej za każde 1000 sztuk ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2025 r. Od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wzrośnie już do 345 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej, a w 2026 r. ma wynosić 414 zł plus odpowiednio 32,05 proc.

Podwyżki czekają też innych użytkowników wyrobów tytoniowych. Dla przykładu obecna stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr będzie obowiązywać tylko od 1 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r. Potem wzrośnie do 0,96 zł, a w 2026 r. będzie to już 1,44 zł za każdy mililitr.