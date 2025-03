– To najważniejsze wydarzenie artystyczne, jeśli chodzi o promocję polskiej kultury. Konkurs przyciąga uwagę milionów słuchaczy na całym świecie – mówił Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Warszawa w trakcie wydarzenia zamienia się w stolicę muzyki, około jedna trzecia Polaków deklaruje, że śledzi przebieg konkursu.

Konkurs Chopinowski. Wydarzenie wyjątkowe, także dla pianistów

Jest to wyjątkowe wydarzenie także dla pianistów. Wygrana w konkursie to bilet do sukcesu. – To największy, najbardziej prestiżowy konkurs, wręcz olimpiada pianistyczna – podkreśla Aleksandra Świgut, pianistka.