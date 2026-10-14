Wybory połówkowe w USA odbędą się na początku listopada, a ich stawką będzie utrzymanie przez polityczne zaplecze Donalda Trumpa, Partię Republikańską, większości w Kongresie. Zagrożona jest zwłaszcza większość republikańska w Izbie Reprezentantów (izbie niższej Kongresu).

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Iran od 10 dni stosuje nową strategię, liczba ataków na statki w rejonie cieśniny Ormuz rośnie

Cieśnina Ormuz jest strategicznym szlakiem wodnym, przez który przed wojną przechodziło 20 proc. światowego eksportu ropy. Blokowanie cieśniny przez Iran po wybuchu wojny USA i Izraela z tym pańśtwem 28 lutego doprowadziło do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach (w pewnym momencie cena zbliżała się do 120 dolarów za baryłkę, podczas gdy przed wybuchem wojny wynosiła ok. 70 dolarów). W ostatnim czasie jednak liczba statków przechodzących przez cieśninę zaczęła się zwiększać, m.in. dzięki działaniom marynarki wojennej USA, które zapewniały im eskortę.

Morski transport ropy naftowej na świecie Foto: PAP

Ok. 10 dni temu Iran miał zacząć używać nowej strategii w atakach na statki, które przechodzą przez cieśninę bez jego zgody – twierdzą rozmówcy Reutera, którzy jednak nie podają żadnych szczegółów dotyczących samej taktyki. Według jednego z rozmówców dzięki nowemu sposobowi działania liczba ataków na statki w rejonie cieśniny Ormuz zwiększyła się.

Zmiana strategii obejmuje zmianę rodzaju i tempa ataków, a celem jest wpłynięcie na wynik wyborów w USA – twierdzą źródła Reutera. - Celem jest udaremnienie wysiłków USA i ich sojuszników zmierzających do obniżenia cen ropy na światowych rynkach – mówi jeden z rozmówców.

Decyzja o zmianie strategii miała zapaść na najwyższym szczeblu irańskiej władzy.

Doniesienia o nowej taktyce ataków potwierdza przedstawiciel amerykańskiej armii. Według jego słów po zniszczeniu przez USA większości irańskich radarów na wybrzeżu, Iran zaczął wykorzystywać nieuzbrojonych obserwatorów, którzy poruszają się po wodach cieśniny Ormuz niewielkimi łodziami i identyfikują potencjalne cele, w tym amerykańskie okręty wojenne.

W ubiegłym tygodniu, podczas nieujawnionego wcześniej incydentu, amerykańska armia ustaliła, że irańscy obserwatorzy działający z pokładu tradycyjnej łodzi typu dhow przekazywali Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej informacje o celach – przekazuje amerykańskie źródło Reutera. Amerykanie mieli zmusić osoby znajdujące się na łodzi do opuszczenia jej pokładu a następnie zatopiły łódź.

W ostatnich dniach liczba ataków na cywilne statki przepływające przez cieśninę osiągnęła najwyższy poziom od czasu rozpoczęcia wojny – podaje Reuters powołując się na niezależne dane. Z danych tych (pochodzących m.in. od brytyjskiej agencji UKMTO) wynika, że w ciągu 48 godzin doszło do co najmniej pięciu incydentów z udziałem tankowców i innych statków przepływających przez cieśninę Ormuz, które były atakowane m.in. przez drony. Podobna liczba ataków miała miejsce między 3 a 5 października.

Iran atakuje też poza wodami cieśniny Ormuz. „Wkrótce cieśnina będzie całkowicie zamknięta”

W ramach nowej strategii Teheran powiększył też zakres geograficzny prowadzonych przez siebie operacji przeciw statkom cywilnym. Ataki odbywają się nie tylko w rejonie cieśniny Ormuz, ale też na wodach Zatoki Omańskiej, a nawet jeszcze dalej. Jak pisze Reuters ataki miały już miejsce na wodach u wybrzeży Kataru i ZEA.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Jeden z irańskich rozmówców agencji Reutera twierdzi, że Iran nie pozwoli Trumpowi obniżyć cen ropy przed wyborami do Kongresu. - Gdy tylko wydaje im się, że zbliżają się do punktu, w którym ceny spadną, my ich odpychamy od niego. To jest partia szachów – mówi drugi rozmówca. Dodaje on, że statki nie będą bezpieczne nigdzie „nawet poza cieśniną Ormuz”.

Obaj rozmówcy Reutera przyznają, że celem Iranu jest sytuacja, w której żadna jednostka, bez zgody Iranu, nie będzie w stanie przepłynąć przez cieśninę. - Będzie wkrótce całkowicie zamknięta – mówi jedno ze źródeł.