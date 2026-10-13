Statki na wodach cieśniny Ormuz
W komunikacie Korpusu czytamy, że statek zignorował ostrzeżenia. Po trafieniu miał stanąć w płomieniach. Strona irańska nie podaje jednak nazwy jednostki, ani tego, pod jaką banderą pływała.
Tymczasem brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała o czterech odrębnych incydentach, w których statki zostały trafione 11 października w rejonie cieśniny Ormuz. Nie jest jasne, czy część tych zgłoszeń dotyczy jednostek wymienianych w komunikatach irańskich sił.
Dowódca marynarki Strażników Rewolucji, admirał Ali Ozmai ostrzegł 11 października, że każdy statek wyłączający systemy nawigacyjne podczas przepływania przez cieśninę będzie uznawany za wrogi i narażony na reakcję Iranu.
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Do ataków dochodzi również poza cieśniną. 9 października trafiony został tankowiec zakotwiczony u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dzień później amerykański myśliwiec zaatakował w Zatoce Omańskiej statek handlowy pływający pod banderą Panamy. Według Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) jednostka opuściła irański port i próbowała przełamać amerykańską blokadę morską, ignorując ostrzeżenia. Wystrzelony przez myśliwiec pocisk trafił w rufę statku i unieruchomił jego napęd. Według amerykańskiego wojska nikt z załogi nie ucierpiał.
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Iran rozpoczął blokowanie ruchu w cieśninie Ormuz po ataku USA i Izraela rozpoczętym 28 lutego. W związku z działaniami Iranu USA rozpoczęły blokadę irańskich portów. Stany Zjednoczone przełamują obecnie irańską blokadę, eskortując tankowce przepływające przez cieśninę poza szlakiem wyznaczonym przez Iran (część cieśniny Ormuz znajduje się w obrębie wód terytorialnych Omanu, który jest sojusznikiem USA). Liczba tankowców przepływających przez cieśninę rośnie, ale nadal nie osiągnęła poziomu sprzed 28 lutego.
Brak porozumienia ostatecznie kończącego wojnę USA z Iranem jest obecnie związany m.in. z brakiem zgody co do przyszłości cieśniny Ormuz. Iran chce uznania jego suwerenności nad strategicznym szlakiem wodnym, Stany Zjednoczone chciałyby, aby, jak przed wojną, cieśnina była uznawana za międzynarodowy szlak wodny.
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