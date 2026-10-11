„Ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą wchodzi w życie ENERGETYCZNE ZAWIESZENIE BRONI” – ogłosił w niedzielę prezydent USA Donald Trump w poście opublikowanym na platformie Truth Social.

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„Obie strony się na to zgodziły. Nie złamcie tego!” – dodał.

Amerykański prezydent nie podał jeszcze żadnych dodatkowych szczegółów. Jego ogłoszenie nastąpiło po sporze z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który nazwał Trumpa „słabym” za zgodę na porozumienie dotyczące zakupu oleju napędowego z Rosji, mające złagodzić gwałtowny wzrost cen energii. Według medialnych doniesień decyzja Białego Domu miała związek z tym, że Ukraina nie zastosowała się do amerykańskich próśb o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie.

Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie przy użyciu dronów dalekiego zasięgu, ograniczając rosyjski eksport i przyczyniając się do niedawnego wzrostu cen energii, wywołanego w dużej mierze wojną w Iranie.

W sobotę, 10 października, Ukraińskie siły zbrojne ponownie zaatakowały rosyjski węzeł przeróbki i magazynowania ropy w obwodzie samarskim. Sztab Generalny Ukrainy potwierdził również zniszczenie czterech zbiorników i rozległy pożar na stacji Samara po uderzeniu z 7 października.

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