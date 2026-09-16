Katz przedstawił swoje stanowisko w odpowiedzi na krytykę ze strony innego prawicowego polityka przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi w Izraelu na 27 października. Według ministra około 70 proc. terytorium Gazy zostało już wcześniej pozbawione mieszkańców w wyniku izraelskiej ofensywy rozpoczętej po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.

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Katz: Hamas się nie rozbroi. Armia gotowa do wznowienia działań

Minister ocenił, że zawieszenie broni ogłoszone w październiku 2025 roku z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa miało dla Izraela duże znaczenie, ponieważ doprowadziło do powrotu pozostałych zakładników i obejmowało amerykańskie zobowiązanie dotyczące rozbrojenia Hamasu.

Jednocześnie Katz stwierdził, że rozbrojenie organizacji nie nastąpi. W takim przypadku izraelska armia, po otrzymaniu odpowiednich rozkazów, ma być gotowa wznowić działania i „dokończyć dzieła”, a następnie przystąpić do realizacji planu migracyjnego.

Już wcześniej w tym miesiącu Katz mówił, że Izrael jest przygotowany do umożliwienia Palestyńczykom opuszczenia Gazy drogą lądową i morską. Twierdził, że strona amerykańska rozmawia o tym, dokąd mogliby udać się mieszkańcy terytorium.

USA zaprzeczają planom przymusowego wysiedlenia

Amerykański ambasador w Izraelu Mike Huckabee zaprzeczał jednak, by istniał plan przymusowego usunięcia Palestyńczyków z Gazy. Podkreślał, że nie ma mowy o wysiedlaniu ludzi wbrew ich woli.

Katz przedstawia proponowany przez siebie plan jako dobrowolną migrację i twierdzi, że większość mieszkańców Gazy chce wyjechać. Nie przedstawił jednak publicznie podstaw dla tego twierdzenia. W ostatnich tygodniach podobne propozycje dotyczące opuszczenia Gazy przedstawiali także inni izraelscy politycy.

W wyniku wojny niemal cała populacja Gazy została przynajmniej raz przesiedlona wewnętrznie, a znaczna część terytorium została zniszczona.

Atak Hamasu z 7 października 2023 roku spowodował śmierć 1221 osób, według zestawienia AFP opartego na danych izraelskich. Bojownicy uprowadzili wówczas 251 osób, które trafiły do Gazy.

W wyniku izraelskiej operacji wojskowej zginęło natomiast ponad 73 700 Palestyńczyków – wynika z danych ministerstwa zdrowia Gazy działającego pod kontrolą Hamasu. Resort nie rozróżnia w statystykach między cywilami a bojownikami, a ONZ uznaje przedstawiane przez niego dane za wiarygodne.

Obowiązujące od 11 miesięcy zawieszenie broni ograniczyło skalę przemocy, ale izraelskie wojsko nadal przeprowadza ataki w Strefie Gazy. Według tamtejszego ministerstwa zdrowia od początku rozejmu zginęło 1375 Palestyńczyków.