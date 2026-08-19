Conor Kennedy udał się na Ukrainę w 2022 roku, by walczyć w szeregach Legionu Międzynarodowego. Nie miał wcześniejszego doświadczenia wojskowego. Przez około dwa i pół miesiąca służył na północno-wschodnim odcinku frontu, po czym wrócił do USA, aby kontynuować studia prawnicze. Conor Kennedy, który obecnie ma 32 lata, nie poinformował o swoim wyjeździe rodziny.

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Swoje doświadczenia Conor Kennedy opisał później na Instagramie. Zaznaczył, że wydarzenia w Ukrainie głęboko go poruszyły i że od razu wiedział, że chce pomóc. Przekazał, że niemal nikomu nie zdradził, dokąd się wybiera, ani nie ujawnił, jak naprawdę się nazywa, ponieważ nie chciał być traktowany inaczej.

Jak podały rosyjskie media, 12 sierpnia moskiewski sąd zarządził aresztowanie Kennedy’ego zaocznie pod zarzutem najemnictwa. W przypadku zatrzymania Kennedy’emu groziłoby od siedmiu do 10 lat więzienia.

RFK Jr., który pełni funkcję ministra zdrowia w administracji Donalda Trumpa, powiedział wówczas, że razem z żoną zaczęli podejrzewać, gdzie przebywa Conor, dopiero gdy na karcie kredytowej pojawiły się transakcje z Polski, a następnie z Ukrainy. Później powiedział, że jest dumny z syna. RFK Jr. ani Conor Kennedy nie skomentowali publicznie decyzji rosyjskiego sądu.