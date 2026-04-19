Teheran miał odmówić udziału w drugiej rundzie rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podaje irańska państwowa agencja prasowa IRNA, wynika to z „wygórowanych żądań Waszyngtonu, nierealistycznych oczekiwań, ciągłych zmian stanowiska, powtarzających się sprzeczności oraz trwającej blokady morskiej”.

Informacje te pojawiły się niedługo po tym, jak Donald Trump zapowiedział, że kolejna runda negocjacji odbędzie się w poniedziałek. Wcześniej prezydent USA ostrzegł, że „zniszczy” irańskie elektrownie i mosty, jeśli kraj nie zgodzi się na porozumienie.

Więcej informacji wkrótce, tekst jest aktualizowany