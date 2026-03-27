Informacje te pojawiają się w momencie, gdy wojna prowadzona przez USA i Izrael przeciwko Iranowi trwa niemal miesiąc.

Z doniesień przekazanych Reutersowi przez pięć źródeł – bliskich amerykańskiemu wywiadowi – wynika, że Stany Zjednoczone są w stanie jednoznacznie potwierdzić zniszczenie około jednej trzeciej rozbudowanego arsenału rakietowego Iranu. Wciąż nie wiadomo, co stało się z resztą należących do Iranu rakiet. Jak zauważają rozmówcy agencji, bombardowania Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie je jednak co najmniej uszkodziły. 

Podobna skala strat ma dotyczyć także irańskich dronów. Eksperci z USA z wysokim stopniem pewności wskazują, że około 30 proc. tego arsenału zostało już zniszczone. 

Przedstawiciel Pentagonu poinformował także, że liczba irańskich ataków rakietowych i dronowych spadła o około 90 proc. od początku wojny. Dodatkowo amerykańskie Centralne Dowództwo (CENTCOM) miało uszkodzić lub zniszczyć ponad 66 proc. infrastruktury produkcyjnej rakiet, dronów i jednostek morskich Iranu.

Wojsko USA nie podało dokładnych danych dotyczących skali zniszczeń samego arsenału.

Trump niedawno twierdził, że Iran ma „bardzo niewiele rakiet”

Doniesienia stoją w sprzeczności z wypowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa, który jeszcze niedawno twierdził, że Iran ma już „bardzo niewiele rakiet”. Jednocześnie polityk podkreślał jednak, że nawet niewielka liczba pozostałych pocisków stanowi poważne zagrożenie. - Problem z cieśninami jest taki: powiedzmy, że wykonamy świetną robotę i powiemy, że zniszczyliśmy 99 proc. ich rakiet. 1 proc. jest nie do przyjęcia, bo 1 proc. to rakieta trafiająca w kadłub statku wartego miliard dolarów – powiedział Trump. 

Jak informowała wcześniej agencja Reutera, prezydent USA rozważa eskalację konfliktu poprzez rozmieszczenie wojsk USA w rejonie strategicznej Cieśniny Ormuz.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie 

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się 28 lutego, po tym, jak Donald Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.

Iran zablokował także swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Według CENTCOM operacja wojskowa USA i Izraela – znana jako Epicka Furia – przebiega zgodnie z planem lub nawet szybciej, niż zakładano. Od 28 lutego zaatakowano ponad 10 tysięcy celów wojskowych w Iranie. Amerykańskie siły zbrojne twierdzą również, że zatopiły 92 proc. dużych jednostek irańskiej marynarki wojennej oraz systematycznie niszczą nie tylko zapasy broni, ale i infrastrukturę produkcyjną kraju.