Biuro Medialne Dubaju poinformowało o „incydencie dronowym w pobliżu lotniska międzynarodowego w Dubaju”. Z informacji wynika, że dron uszkodził zbiornik z paliwem, doprowadzając do pożaru. Sytuacja miała już jednak zostać opanowana, choć lotnisko w Dubaju przestało obsługiwać loty, a niektóre samoloty, które miały lądować na lotnisku międzynarodowym w Dubaju, skierowano na pobliskie lotnisko Al Maktoum. Na co dzień lotnisko to obsługuje samoloty towarowe i loty czarterowe.

Reklama Reklama

Trzeci atak na lotnisko międzynarodowe w Dubaju od początku wojny

Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z bliskowschodnich państw, które są celem irańskich ataków odwetowych, do których dochodzi po tym, jak 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły ataki na cele w Iranie. W związku z trwającą wojną przestrzeń powietrzna nad Bliskim Wschodem jest częściowo zamknięta.

Poniedziałkowy incydent to trzeci taki atak od początku wojny, który wpłynął na funkcjonowanie lotniska międzynarodowego w Dubaju. Po informacji o „incydencie dronowym” wstrzymany został ruch na drogach i w tunelach prowadzących na lotnisko – informowała lokalna policja.