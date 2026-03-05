Lotnisko w Nachiczewanie
MSZ Azerbejdżanu wydał komunikat, z którego wynika, że około południa czasu lokalnego lotnisko w Nachiczewaniu zostało zaatakowane przez dwa drony. Nachiczewan to stolica Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej, która na południu graniczy z Iranem na południu i zachodzie na odcinku ok. 204 km.
Z komunikatu wynika, że drony nadleciały znad terytorium Iranu. Jeden uderzył w terminal lotniska, drugi spadł w pobliżu szkoły we wsi Szakarabad. W komunikacie czytamy, że w ataku poszkodowane zostały dwie osoby. MSZ Azerbejdżanu „zdecydowanie potępił” atak.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Iranu wydał oświadczenie, w którym zaprzecza jakoby irańska armia wystrzeliła w środę pocisk w stronę Turcji.
„Ten atak na terytorium Azerbejdżanu narusza normy i zasady prawa międzynarodowego, co przyczynia się do eskalacji napięć w regionie. Domagamy się, by Islamska Republika Iranu wyjaśni sprawę tak szybko, jak to możliwe, przedstawi wytłumaczenie i podejmie konieczne, pilne kroki, by przeciwdziałać takim incydentom w przyszłości” – czytamy w komunikacie.
MSZ Azerbejdżanu informuje również o wezwaniu ambasadora Iranu w tym kraju, któremu ma przekazać protest.
Wcześniej agencja informacyjna AZERTAC podawała, że dron lecący z Iranu uderzył w budynek znajdujący się w obrębie lotniska, w pobliżu szkoły średniej pełnej dzieci w wiosce Szakarabad.
W sieci pojawiły się jednak nagrania, na których widać uderzenie szybko poruszającego się obiektu w pobliżu lotniska i wywołaną uderzeniem eksplozję.
Informacja o incydencie pojawiła się w czasie, gdy Iran prowadzi ataki odwetowe po tym, jak USA i Izrael rozpoczęły ataki powietrzne na ten kraj 28 lutego. Iran atakuje z użyciem pocisków balistycznych i dronów nie tylko cele w Izraelu, ale też amerykańskie bazy wojskowe w krajach Zatoki Perskiej i cele w krajach, które są uważane za sojuszników USA w regionie.
4 marca pojawiła się informacja o strąceniu pocisku balistycznego lecącego w stronę Turcji (pocisk miał zostać zestrzelony przez system obrony powietrznej NATO). 5 marca Sztab Generalny Sił Zbrojnych Iranu zaprzeczył, jakoby to irańska armia wystrzeliła ten pocisk.
Ministerstwo Obrony Turcji podało w czwartek, że na granicy Turcji z Iranem panuje spokój i nie widać na niej wzmożonego ruchu ani napływu uciekinierów z Iranu. Resort dodał jednocześnie, że wdraża „nadzwyczajne środki bezpieczeństwa” na granicy.
Tymczasem Cypr poinformował w czwartek, że dron, który zaatakował w poniedziałek bazę wojskową Akrotiri na Cyprze, nie wystartował z Iranu, lecz ze stolicy Libanu, Bejrutu. Dron uszkodził hangar znajdujący się na terytorium bazy. Kilka godzin później brytyjskie myśliwce, które wystartowały z bazy Akrotiri przechwyciły dwa inne drony lecące w kierunku obiektu.
