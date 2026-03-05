MSZ Azerbejdżanu wydał komunikat, z którego wynika, że około południa czasu lokalnego lotnisko w Nachiczewaniu zostało zaatakowane przez dwa drony. Nachiczewan to stolica Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej, która na południu graniczy z Iranem na południu i zachodzie na odcinku ok. 204 km.



MSZ Azerbejdżanu domaga się wyjaśnień od Iranu po ataku dronów

Z komunikatu wynika, że drony nadleciały znad terytorium Iranu. Jeden uderzył w terminal lotniska, drugi spadł w pobliżu szkoły we wsi Szakarabad. W komunikacie czytamy, że w ataku poszkodowane zostały dwie osoby. MSZ Azerbejdżanu „zdecydowanie potępił” atak.

„Ten atak na terytorium Azerbejdżanu narusza normy i zasady prawa międzynarodowego, co przyczynia się do eskalacji napięć w regionie. Domagamy się, by Islamska Republika Iranu wyjaśni sprawę tak szybko, jak to możliwe, przedstawi wytłumaczenie i podejmie konieczne, pilne kroki, by przeciwdziałać takim incydentom w przyszłości” – czytamy w komunikacie.