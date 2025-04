Szpital dziecięcy w mieście Gaza stracił panel fotowoltaiczny w izraelskim ataku

W środę Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało o izraelskim ataku rakietowym na budynek szpitala dziecięcego w mieście Gaza. W ostrzale ucierpieć miał oddział intensywnej terapii, zniszczony został też panel fotowoltaiczny, który dostarczał placówce energii. W tym ataku nikt nie zginął.



Reuters zauważa, że system ochrony zdrowia w Strefie Gazy jest bliski załamania się, w związku z zablokowaniem przez Izrael dostaw pomocy humanitarnej do enklawy, a także wstrzymanie dostaw paliwa i prądu. Izrael chce w ten sposób zwiększyć presję na Hamas, by ten uwolnił pozostających w jego niewoli zakładników wywiezionych do Strefy Gazy w czasie ataku z 7 października 2023 roku. Do Izraela nie wróciło jak dotąd 59 z 251 zakładników.



W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło 1 200 osób. W izraelskich działaniach odwetowych zginęło ponad 51 tys. Palestyńczyków.