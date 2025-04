Donald Trump rozważa przerwanie rozmów pokojowych, jeśli Rosja lub Ukraina bedą utrudniać porozumienie

Prezydent USA nie odpowiedział wprost na pytanie, czy jest gotów całkowicie zrezygnować z rozmów ani czy w razie ich fiaska Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie dalszego wsparcia militarnego. Zapytany, jakiego postępu oczekuje, aby kontynuować negocjacje, Trump powiedział, że chce „zobaczyć entuzjazm do zakończenia konfliktu” po obu stronach, dodając, że „wkrótce” będzie wiedział, na czym stoi. – Myślę, że mamy naprawdę dużą szansę, by to zakończyć. Sprawy właśnie sięgają punktu kulminacyjnego – podsumował.

Jak Donald Trump obiecywał zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą

W czasie kampanii wyborczej w 2024 r. Donald Trump wielokrotnie przekonywał, że szybko – nawet w ciągu 24 godzin po objęciu urzędu – doprowadzi do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Deklarował przy tym, że będzie w stanie namówić Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego do podjęcia negocjacji pokojowych. Po tym, jak w styczniu Trump wrócił do Białego Domu zaczął wypowiadać się mniej stanowczo mówiąc, że porozumienie może zostać zawarte w kwietniu lub maju.

Jak dotąd amerykańskiemu miliarderowi nie udało się spełnić obietnic dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, choć Trump rozmawiał telefonicznie z rosyjskim przywódcą, a prezydenta Ukrainy przyjął w Białym Domu. W czwartek Trump powiedział, że jego zdaniem zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą jest „blisko” oraz że Moskwa ma się wkrótce do niego odezwać w sprawie niedawnej propozycji.