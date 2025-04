O sytuacji w Białym Domu informuje „Wall Street Journal”. Według rozmówców dziennika, otoczenie Donalda Trumpa sugeruje amerykańskiemu prezydentowi zmianę podejścia do tematu Ukrainy, ponieważ Władimir Putin nie wykazał jeszcze szczerego zainteresowania zakończeniem działań wojennych. Wśród osób dążących do zmiany stanowiska Trumpa są m.in. specjalny wysłannik na Ukrainę Keith Kellogg i sekretarz stanu Marco Rubio.

Reklama

Jednocześnie, jak informuje dziennik, Donald Trump do tej pory bardziej słuchał swojego specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa, który spotkał się z Putinem trzy razy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Spotkanie Witkoff – Putin. Koniec wojny na Ukrainie zależny od „pięciu terytoriów”?

Według agencji Reutera, Witkoff uważa, że USA muszą uznać kontrolę Rosji nad okupowanymi regionami Ukrainy. Relacjonując ostatnie spotkanie przekazał, że rozmowa z Putinem była „przekonująca”. Wspomniał również o „pięciu terytoriach”. Klucz do ogólnego porozumienia, według wysłannika Trumpa, obraca się wokół „pięciu terytoriów”, nie sprecyzował, o jakie tereny chodzi.

Mówił także o możliwości nadania nowego kształtu stosunkom Waszyngton-Moskwa poprzez „atrakcyjne możliwości handlowe”. Niemniej jednak Trump wezwał rosyjskie władze do podjęcia większych wysiłków na rzecz osiągnięcia pokoju i powiedział, że wyznaczył Putinowi termin zawieszenia broni, ale nie podał dokładnej daty. Wcześniej, jak pisał Bloomberg, amerykański prezydent oczekiwał zawarcia porozumienia do 20 kwietnia, dnia prawosławnej i katolickiej Wielkanocy, lub do 30 kwietnia z okazji 100 dni od objęcia urzędu prezydenta.